Com Neymar na Vila, Santos empata com Audax Italiano pela Sul-Americana

SÃO PAULO/SP- O Santos ficou só no empate por 0 a 0 com Audax Italiano, nesta quinta-feira (20), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Grupo E da Sul-Americana.

O time da casa dominou a partida, mas falhou na conclusão das jogadas. Soteldo desperdiçou, no final do primeiro tempo, a principal chance do confronto.

O Audax segurou a pressão santista e respondeu em contra-ataques. O vice-lanterna do Campeonato Chileno chegou até a levar perigo, mas não acertou o gol defendido por João Paulo nenhuma vez.

O clube paulista chegou a quatro pontos e está em segundo na chave, a dois de distância do líder Newell's. O Audax vem em terceiro, com um, enquanto o Blooming segue zerado.

O Santos volta a campo pela Sul-Americana em 2 de maio para enfrentar o Newell's, fora de casa. Antes disso, o Peixe entra em campo pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil

Neymar no estádio

O Alvinegro paulista contou com a presença de Neymar no estádio. De muletas, o atacante da seleção brasileira e do PSG visitou a Vila Belmiro e assistiu ao duelo no camarote da presidência.

Odair Hellmann promoveu as entradas de Ângelo e Soteldo no ataque. Rodrigo Fernández foi a outra novidade da escalação, enquanto Camacho, Daniel Ruiz e Lucas Barbosa, titulares contra o Grêmio, deixaram o onze inicial.

Felipe Jonatan sentiu o joelho e precisou ser substituído ainda no início da partida. Ele se machucou sozinho após pisar em falso e deu lugar a Lucas Pires.

O Santos foi ofensivo a desde o começo, explorando a velocidade de seus jogadores. No entanto, o meio de campo teve dificuldade para fazer as jogadas fluírem e os atacantes não foram eficientes nas oportunidades que tiveram.

O Santos criou para tirar o zero do placar mesmo não tendo uma atuação inspirada. O comandante santista mexeu no time após o intervalo, mas não foi o suficiente para furar a retranca chilena.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Amarelo: Rojas, Labrín, Fernández e Hachen

SANTOS

João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Fernández (Miguelito), Dodi e Lucas Lima; Ângelo (Mendoza), Marcos Leonardo (Deivid Washington) e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann

AUDAX ITALIANO

Ahumada; Cereceda, Labrín, Bosso e Rojas (Fernández); Juaréz (Fuentes), Díaz (Pereira) e Sepúlveda; Ríos (Hachen), Riveros (Álvarez) e Sosa. Técnico: José Calderón