Com Messi soberano, confira o pódio completo dos melhores da Copa do Qatar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo que a final terminou, com vitória emocionante da Argentina nos pênaltis por 4 a 2 contra a França --após empate por 3 a 3 nos 120 minutos--, a Fifa começou a distribuir os prêmios individuais, com destaque para a Bola de Ouro entregue a Messi.

O prêmio, concedido ao melhor jogador do torneio, foi conquistado pelo argentino pela segunda vez. Mais um de tantos feitos históricos alcançados na Copa do Qatar --a primeira vez foi em 2014, no Brasil, quando Messi foi escolhido mesmo com sua seleção perdendo o título para a Alemanha (1 a 0, na prorrogação).

Além da Bola de Ouro, a Fifa divulgou também os vencedores da Bola de Prata e da Bola de Bronze, prêmios que não foram entregues na frente da torcida no estádio Lusail.

O francês Mbappé, Chuteira de Ouro como artilheiro da competição (8 gols), foi eleito o segundo melhor jogador do torneio. E o croata Modric, vencedor do prêmio em 2018, completou o pódio como terceiro melhor do Mundial.

Curiosamente, este ano o prêmio ficou com os camisas 10 das três primeiras colocadas, obedecendo a mesma ordem: Messi (Argentina), Mbappé (França) e Modric (Croácia).

Desde a eleição de Romário para a Bola de Ouro, no distante 1994, que o vencedor não era do time campeão. De 1998 para cá venceram Ronaldo (vice em 1998), o alemão Oliver Khan (vice em 2002), o francês Zidane (vice em 2006), o uruguaio Forlán (quarto em 2010), Messi (vice em 2014) e Modric (vice em 2018).

O pódio da Copa anterior, na Rússia, foi formado por Modric (Bola de Ouro), o belga Hazard (prata) e o francês Griezmann (bronze, e campeão com a França).

Nas outras premiações individuais de 2022, o destaque ficou com os jogadores da Argentina. Confira.

Os prêmios

Bola de Ouro - melhor jogador: Lionel Messi (Argentina)

Bola de Prata: Kylian Mbappé (França)

Bola de Bronze: Modric (Croácia)

Chuteira de Ouro - artilheiro: Kylian Mbappé (França), com 8 gols

Melhor jogador jovem: Enzo Fernández (Argentina)

Luva de Ouro - melhor goleiro: Dibu Martínez (Argentina)