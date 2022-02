Com interino, Novorizontino recebe o Guarani, que vê técnico pressionado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pior equipe do Campeonato Paulista até aqui, o Novorizontino chega à sexta rodada, pela qual receberá o Guarani às 16h deste sábado (12), ainda sem um novo treinador. Depois de emendar um empate e quatro derrotas, o time aurinegro demitiu Léo Condé no último domingo (6) e sinalizou interesse por Márcio Fernandes, do Paysandu, e Allan Aal, agora fora do CRB. No entanto, ao menos neste próximo compromisso, a equipe estará sob comando interino do auxiliar Júlio Kenaifes. Do lado bugrino, o técnico Daniel Paulista vem de quatro jogos sem vitória e já assume estar pressionado no cargo.

Botafogo-SP enfrenta Água Santa com chance de assumir ponta do grupo C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lanterna do embolado grupo C do Campeonato Paulista, o Botafogo-SP pode pular para a liderança em confronto com o Água Santa às 16h deste sábado (12), em casa. Com oito pontos, o time tricolor está a dois do líder Palmeiras, hoje dedicado ao Mundial de Clubes, e empatado neste quesito com Mirassol e Ituano, que vêm de tropeços e só voltarão a jogar no domingo (13). "A gente está na briga por classificação", disse o técnico Leandro Zago após a vitória sobre o Guarani na quarta (9). Em Ribeirão Preto, o adversário da vez ainda virá desfalcado dos suspensos Rodrigo Sam, Cristiano e Hélder.

Santo André encara a Ferroviária com expectativa de volta de titulares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santo André e Ferroviária fazem confronto às 18h30 deste sábado (12), válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, em busca de recuperação no torneio. A equipe do ABC Paulista, que fará a partida em casa, vem de derrota para o São Paulo, na qual, no entanto, precisou poupar boa parte de seus titulares devido ao desgaste do jogo anterior. A expectativa agora é de que os jogadores já descansados voltem ao time principal de Thiago Carpini. A equipe de Elano, por sua vez, tenta reabilitação após derrota para a Ponte Preta, que encerrou uma série invicta de nove meses, com 23 jogos no período.