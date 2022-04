Com gols de pênalti, Tombense e Cruzeiro empatam na série B do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tombense e Cruzeiro empatam neste sábado (23), em partida disputada pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o desfecho em 1 a 1 --ambos os gols foram marcados em cobranças de pênalti--, o time de Belo Horizonte continua longe do G4 da segunda divisão.

Na primeira etapa, o Cruzeiro foi dominante na partida, construindo boas jogadas pelo lado esquerdo de ataque, com João Paulo e Luvannor. Foram dez chutes, sendo três deles a gol.

Mas foi o Tombense que abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo. O atacante Ciel, 40, puxou contra-ataque para o time da casa, tocou a bola para Keké (Tombense), que devolveu para o camisa 99, que acabou derrubado por Rômulo (Cruzeiro) --o árbitro Rodolpho Toski Marques apitou a penalidade máxima. De perna direita, Ciel chutou forte no canto direito de Rafael Cabral.

Aos 37 minutos do segundo tempo, o atacante Rodolfo (Cruzeiro) dividiu bola com o defensor da Tombense, Manoel. No lance, o camisa 6 do Tombense atinge o camisa 33 que reclamou do choque, apontando corte na coxa. Após mais de 4 minutos, Toski Marques marcou penalidade máxima para o Cruzeiro. Eduardo Brock converteu o pênalti e empatou a partida para o Cruzeiro.

Com o ponto conquistado, o Tombense chega aos 3 pontos e fica na 13ª colocação. O Cruzeiro soma agora 4 pontos, estacionado na 10ª posição.

O próximo compromisso das duas equipes será no dia 26. O Tombense enfrentará o Vila Nova-GO, às 20h30, em Goiás, enquanto o Cruzeiro volta a Minas Gerais e receberá o Londrina às 21h30.

TOMBENSE

Felipe Garcia, David, Jordan, Jordan, Roger Carvalho e Manoel; Zé Ricardo (Ítalo Henrique), Joseph e Igor Henrique (Jean Lucas); Everton Galdino (Gabriel Henrique), Keké (Matheus Paquetá) e Ciel (Vinicius Mingotti) T.: Hemerson Maria

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Rômulo (Eduardo Brock), Oliveira, Zé Ivaldo e Rafael Santos; Miticov (Adriano), Neto Moura (Waguininho) e João Paulo (Leonardo Pais); Jajá, Luvannor (Daniel Júnior) e Rodolfo. T.: Paulo Pezzolano

Estádio: Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (23)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Auxiliares: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta

VAR: Adiano MIlczvski (PR)

Cartões amarelos: Igor Henrique (TOM); Neto Moura (CRU)

Gols: Ciel, aos 12 minutos do segundo tempo (TOM); Eduardo Brock, aos 43 minutos do segundo tempo (CRU)