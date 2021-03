Com gol no final, Vasco perde a segunda seguida diante do Volta Redonda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando novamente com uma equipe alternativa, o Vasco voltou a passar em branco neste sábado (6) e, com um gol no final, perdeu por 1 a 0 para o Volta Redonda, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O tento dos donos da casa foi marcado pelo atacante João Carlos, aos 38 da etapa final.

Com o resultado, o Cruzmaltino fica na 11ª e penúltima posição do estadual, sem nenhum ponto conquistado em dois jogos. O próximo compromisso da equipe será no sábado (13), contra o Nova Iguaçu, em São Januário.

O elenco principal principal do Vasco se reapresenta nesta segunda (8) e será preparado para a estreia na Copa do Brasil contra a Caldense (MG), no próximo dia 18.

Partida

Os garotos do Vasco fizeram um primeiro tempo melhor que na estreia. A equipe alternativa do Cruzmaltino criou boas oportunidades, mas também se mostrou bastante exposta defensivamente. As melhores chances e gol aconteceram no final da etapa inicial e foram protagonizadas pelo vascaíno Laranjeira. Na primeira delas, o meia-atacante que exigiu uma defesa impressionante de Andrey após um chute de canhota em uma sobra de bola. Minutos depois, o camisa 9 acertou um chute de fora da área no alto do canto direito do goleiro do Volta, que novamente deu conta do recado.

A qualidade do passe da equipe do Vasco caiu no início do segundo tempo. Abusando dos erros de passes e tentando finalizações de longa distância sem nenhum sucesso, muitos deles com Caio Lopes, a equipe comandada temporariamente por Diogo Siston se afastou da possibilidade de balanças a rede pela primeira vez no Carioca, mesmo contra um Volta visivelmente desgastado fisicamente.

O Vasco foi para o "tudo ou nada" nos 15 minutos finais, motivado não apenas pela necessidade de conquistar os três pontos, mas pela superioridade física em relação ao adversário. Aos 31 e aos 33, Arthur, que entrou bem no jogo, perdeu duas boas chances de abrir o placar.

Tanta pressão teve como efeito um enorme castigo para o Vasco. Assim como havia acontecido na estreia, o Cruzmaltino sofreu um gol em um cruzamento iniciado pelo lado direito. Sozinho, o atacante João Carlos dominou sozinho e finalizou, marcando o gol e dando números finais ao placar.

VOLTA REDONDA

Andrey, Oliveira (Marcos Bebê), Davison, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. (Wallisson), Luciano Naninho (Julinho) e Alef Manga; Gabriel Silva (Caio Vitor) e João Carlos. Técnico: Neto Colucci.

VASCO

Lucão, Cayo Tenório (JP Galvão), Miranda, Ulisses e MT; Caio Lopes (Tiago Reis), Juninho e Laranjeira (Vinícius); Matías Galarza (Andrey), Gabriel Pec e Lucas Figueiredo (Arthur). Técnico: Diogo Siston.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1X0 VASCO

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Hora: 21h05 (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Thayse Fonseca

Cartões amarelos: Bruno Barra, Wallisson (VOL); Ulisses, Miranda (VAS)

Gols: João Carlos, do Volta Redonda, aos 38 minutos do segundo tempo.