Com gol de prata da casa, Real elimina a Juventus e vai às quartas da Copa de Clubes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Formado nas categorias de base do Real Madrid, o jovem atacante Gonzalo García, 21, tem sido o principal nome ofensivo da equipe na Copa do Mundo de Clubes. Nesta terça-feira (1º), ele marcou seu terceiro gol no torneio na vitória sobre a Juventus, por 1 a 0, que colocou o clube espanhol nas quartas de final.

O prata da casa ganhou espaço no time desde o começo da competição com a ausência do francês Kylian Mbappé, que não atuou na fase de grupos por causa de uma gastroenterite aguda -recuperado, ele voltou a jogar diante do time italiano, mas começou o confronto no banco de reservas.

Foi de lá que o camisa 9 viu o garoto se apresentar para decidir o confronto. Antes, ele já havia aparecido bem nas partidas contra o Al Hilal (1 a 1) e contra o RB Salzburg (3 a 0). Em ambas, ele deixou sua marca no placar.

O time espanhol volta a campo no próximo sábado (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, onde vai encarar o vencedor do confronto entre Borussia Dortmund e Monterrey. Também nesta terça, a equipe alemã encara a mexicana às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium.

No duelo com a Juventus, os principais lances ocorreram no segundo tempo. Nos 45 minutos iniciais, o Real Madrid teve mais posse (57%) e mais finalizações (7 a 4), porém o confronto foi bastante equilibrado, com poucas chances claras. Pela Juventus, Kolo Muani teve a melhor oportunidade, aos seis minutos, mas tentou encobrir Courtois e a bola subiu demais. Pelo Real, Bellingham e Valverde exigiram boas defesas de Di Gregorio.

Depois do intervalo, a equipe comandada por Xabi Alonso assumiu o controle do jogo e passou a arriscar mais chutes, principalmente de longa distância. Foi de cabeça, no entanto, que o placar enfim foi aberto, aos oito minutos, quando Alexander-Arnold cruzou e Gonzalo García testou para o fundo da rede.

Foi a primeira assistência do lateral inglês com a camisa branca. Depois de construir uma longa trajetória no Liverpool, de 2016 a 2025, período no qual disputou 355 jogos, fez 23 gols e conquistou nove títulos, ele foi contratado pelo Real para assumir o comando da lateral direita.

Com o passe do recém-chegado, García chegou ao seu terceiro gol no Mundial. Formado nas categorias de base do Real Madrid, a promessa tem agora quatro gols pelo time principal do clube espanhol.

Aos 22 minutos, o artilheiro do dia deixou a partida para dar lugar a Mbappé. O craque francês fez a sua estreia no Mundial após perder a fase de grupos por causa de uma gastroenterite aguda. Recuperado, ele iniciou o confronto com a Juventus no banco de reservas e agora briga para voltar ao time titular na sequência da competição.

REAL MADRID

Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde (Ceballos) e Bellingham; Güler (Modric), Vini Jr e Gonzalo García (Mbappé). T.: Xabi Alonso

JUVENTUS

Di Gregorio; Kalulu, Rugani (Gatti) e Kelly (Nico González); Alberto Costa, Locatelli (McKennie), Thuram e Cambiaso; Francisco Conceição (Kostic), Yildiz (Koopmeiners) e Kolo Muani. T.: Igor Tudor

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

Gols: Gonzalo García (8'/2°T)

Cartões amarelos: Bellingham (REA)