Com gol de Cano, Fluminense vence São Paulo por 1 a 0

Os próximos duelos acontecem no domingo (26), entre São Paulo e Cuiabá, no Morumbi. Já o Fluminense enfrenta o Coritiba, no sábado (25), no Maracanã.

Com a vitória, o Fluminense vai a 50 pontos e continua na 8ª posição da tabela. Já o São Paulo fica com 46 e cai para 10ª posição.

O Fluminense venceu o São Paulo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo Brasileirão. O gol da vitória foi de Gérman Cano após finalizar de fora da área e acabou mandando a bola no fundo da rede de Rafael.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.