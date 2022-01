Com gol contra incrível, Cruzeiro bate Retrô-PE e avança na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro está classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste sábado (15), a equipe mineira bateu o Retrô-PE, por 2 a 0, pela terceira fase do torneio e se garantiu na próxima etapa da competição. Os gols foram marcados por João Vitor, contra, e Alex Matos. As equipes começaram o jogo de maneira tensa. Sem muito perigo, foram se estudando. O Cruzeiro assustou primeiro, quando Matheus Vieira acertou o travessão do Retrô, sendo esse o único lance de perigo do início da partida. Depois, as defesas conseguiram estar melhor na partida. O empate parecia persistir quando o Retrô bateu um tiro de meta curto. O goleiro Lucas Menino saiu curto, e a bola chegou até o zagueiro João Vitor. De primeira, o camisa 3 recuou a bola para o goleiro, que foi traído pela trajetória da bola no gramado irregular. Foi o primeiro gol da partida. No início da segunda etapa, em contra-ataque, o Cruzeiro ampliou, com Alex Matos completando rebote do goleiro. Com dois gols de vantagem no placar, a equipe mineira controlou a partida e não sofreu. Os pernambucanos tentaram, sem muito sucesso, criar chances de perigo para a equipe celeste. A partida estava decidida. Agora, nas oitavas de final, o Cruzeiro enfrenta o Desportivo Brasil. A partida ainda não tem data definida.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.