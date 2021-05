Com dois gols de Gabigol, Flamengo derrota o Fluminense e é campeão estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menos de três meses após ganhar o Campeonato Brasileiro de 2020 e 35 dias depois de faturar a Supercopa do Brasil, o Flamengo é campeão de novo. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, neste sábado (22), o clube da Gávea conquistou o Estadual do Rio.

Foi o 37º troféu do time na competição, o terceiro consecutivo. É também o terceiro título de expressão obtido por Rogério Ceni no comando do elenco rubro-negro. Ele levou a equipe a erguer a Taça Guanabara desta temporada, mas este é o nome do primeiro turno do estadual.

Após o empate em 1 a 1 na primeira partida da final, realizada no sábado passado (15), nova igualdade levaria a definição paras os pênaltis. Quem vencesse, seria campeão. Uma situação em que o Flamengo estava confortável por ter se acostumado a sair vitorioso em decisões estaduais.

A última derrota havia sido diante do mesmo Fluminense, em 1995, em jogo histórico, decidido por gol de barriga de Renato Gaúcho.

O Fluminense entrou em campo para reclamar da arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Queixou-se de pênaltis não marcados, de cartões não mostrados, de faltas sofridas não dadas, de faltas feitas assinaladas. Quem jogou, foi o Flamengo. Não por acaso, chegou ao intervalo vencendo.

Com a dupla de volantes formada por Diego e Gerson controlando o meio-campo, o atual campeão nacional criou chances e poderia ter marcado antes de Arrascaeta ser derrubado na área por Marcos Felipe. Gabigol abriu o placar na cobrança do pênalti aos 42. Dois minutos mais tarde, ele recebeu passe pela esquerda e chutou forte cruzado para fazer o segundo em falha do goleiro do Fluminense.

Durante o clássico, a Ferj (Federação do Rio de Janeiro) divulgou que Gabigol, autor de 15 gols na temporada, sendo 8 no Estadual, havia sido eleito o melhor jogador da competição.

A equipe tricolor começou o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro: a reclamar. Pelo menos desta vez, deu certo. Após consultar o VAR, o árbitro constatou que Caio Paulista havia sido derrubado por Rodrigo Caio, que já havia recebido cartão amarelo e não recebeu o vermelho. Fred diminuiu a desvantagem de seu time. Foi o 10º gol do centroavante em 12 partidas na temporada.

O Fluminense começou a tomar mais a iniciativa e conseguiu encurralar o adversário em alguns momentos. Mas quando achava espaço para trocar passes e sair em velocidade, o Flamengo ameaçava. Arrascaeta não ampliou por tentar dar um toque a mais na bola e entregá-la nas mãos de Marcos Felipe.

Caio Paulista não conseguiu desviar de cabeça dentro da pequena área cruzamento de Cazares que seria o empate do Fluminense. Mas as entradas de Cazares e Gabriel Texeira deram outro dinamismo ao time das Laranjeiras. Enquanto isso, o Flamengo, mandante da final, estava mais preocupado em fazer os gandulas sumirem com as bolas.

O Fluminense se mandava mais e mais para o ataque e o castigo veio. Pedro, que entrou no lugar de Gabigol, recebeu de Vitinho e chutou forte. Marcos Felipe voltou a falhar e soltou a bola nos pés de João Gomes, 20, que selou o título aos 42 minutos. Foi seu primeiro gol como jogador profissional.