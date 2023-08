Com dois de Paulinho, Atlético-MG bate Santos em estreia da Arena MRV

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG estreou com o pé direito na em seu novo estádio, a Arena MRV. E foi com o pé direito de Paulinho. O camisa 10 fez dois gols, com duas assistências de Hulk e a dupla atleticana garantiu a vitória no primeiro jogo na nova casa.

O Galo dominou boa parte da partida e Pedrinho fez uma grande partida, municiando o trio de ataque e armando jogadas de perigo ao gol de João Paulo.

Com a vitória, o Galo chega a 30 pontos e assume a oitava posição. No próximo sábado (2), às 16h, o Atlético-MG visita o Athletico, também pelo Campeonato Brasileiro.

O Santos estaciona na 17ª posição, com os mesmos 21 pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso santista é em casa, contra o América-MG, no domingo (3).

COMO FOI O JOGO

O Atlético começou pressionando o Santos, embalado pela grande festa da torcida na inauguração da casa nova, a Arena MRV.

Paulinho abriu o placar e a conta de gols da nova casa. Aos 11 minutos de jogo, o camisa 10 recebeu passe espetacular de Hulk e bateu de primeira, no canto de João Paulo.

O Santos melhorou na partida no final do primeiro tempo e criou três chances consecutivas. Marcos Leonardo duas vezes e Rodrigo Fernández finalizaram para fora.

O Galo voltou do intervalo em cima do Santos, como na primeira etapa. O ataque trocou passes e rondou bem a área do goleiro João Paulo e criando oportunidades.

Após paralisação para manutenção do gramado, Paulinho aproveitou falta de Hulk na área e ampliou para o Galo. Dois gols do camisa 10 na nova casa;

GOLS E DESTAQUES

Começou bicando. Primeira bicada do Galo na casa nova. Hulk tabelou com Pedrinho e saiu cara a cara com João Paulo. Finalizou nas mãos do goleiro;

Quase! O Santos errou na saída de bola, Pedrinho serviu Paulinho, que finalizou para boa defesa de JP. No rebote, Hulk chutou e Alex se atirou na bola;

O primeiro! Paulinho recebeu passe de letra de Hulk e, de primeira, fez o primeiro gol atleticano na nova casa. Gol para a história do Galo;

Blitz do Galo. Hulk recebeu passe de calcanhar de Pavón e bateu forte, por cima do gol;

Pra fora! Na primeira chegada do Santos, Mendoza serviu Marcos Leonardo, que girou e bateu à direita do gol de Everson;

Perdeu! Na sequência, Marcos Leonardo recebeu belo passe de Lucas Lima e, sozinho na área, bateu por cima do gol;

Mais uma fora... Cruzamento na área atleticana. Arana afastou, a bola sobrou para Rodrigo Fernández, que finalizou de longe, por cima do gol;

Longe. Falta perigosa para o Santos na entrada da área, Jean Lucas bateu por cima do gol;

Uh! Santos ensaiou uma pressão em cima do Galo e a bola ficou rondando o gol de Everson, mas ninguém apareceu para concluir;

João Paulo! Arana dominou bola invertida de Hulk e bateu para defesa de manchete do goleiro do Peixe;

Ia lá, hein? Hulk bateu escanteio fechado e, se não fosse João Paulo, sairia gol olímpico na Arena MRV;

Ele de novo! Nova assistência de Hulk e outro gol de Paulinho. Só dá gol do camisa 10 na casa nova do Galo;

Na trave! Após bela jogada de Paulinho, Hulk recebeu e bateu na trave. Quase o terceiro do Atlético;

Palhaçada? Na primeira jogada de Patati, o atacante trouxe para o pé esquerdo e bateu mal, por cima e longe do gol;

Quase o terceiro. Hulk bate escanteio na cabeça de Igor Gomes, que testou no meio do gol, João Paulo encaixou.

Passou! Patati cruzou bola rasante na área, ninguém completou e ela viajou na frente de Everson. Última chance do Santos no jogo

Estádio: Arena MRV, Belo Horizonte, Minas Gerais

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Rafael Alves e Michael Stanislau

VAR: Rodolpho Tóski Marques

Cartões amarelos: Otávio, Battaglia, Mariano e Mauricio Lemos (CAM); Dodi e Lucas Braga (SAN)

Cartões vermelhos:

Gols: Paulinho (2) (CAM)

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano (Saravia), Lemos, Jemerson, Guilherme Arana; Otávio (Alan Franco), Battaglia, Pedrinho (Igor Gomes); Pavón, Paulinho (Rubens) e Hulk (Allan Kardec).

SANTOS

João Paulo; João Lucas (Weslley Patati), Basso, Alex Nascimento, Dodô (Dodi); Rodrigo Fernández, Tomás Rincón, Jean Lucas (Julio Furch), Lucas Lima (Lucas Braga); Mendoza (Kevyson) e Marcos Leonardo.