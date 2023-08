América supera expulsão e vence São Paulo, que não ganha há 6 jogos no BR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América voltou a vencer no Brasileiro ao bater o time misto do São Paulo por 2 a 1, no Estádio Independência, neste domingo (27), e acabou com uma sequência de oito jogos sem vencer na competição.

Os gols foram marcados por Mastriani e Rodrigo Varanda pelo Coelho e Pato, para o São Paulo.

Lanterna do Brasileirão, o América vinha de uma sequência de sete derrotas e três empates. A última vitória americana no Brasileiro foi sobre o Corinthians.

Já o Tricolor também não sabe o que é vencer pelo campeonato nacional há seis partidas. São quatro empates e três derrotas.

Em último, o América chegou aos 13 pontos, enquanto o São Paulo estaciona nos 28, caindo para a 11ª colocação.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo começou com o América mais efetivo, conseguindo chegar à área adversária, enquanto o São Paulo não dava perigo ao time da casa. Destaque da etapa inicial, Rafael garantiu o zero no placar com duas boas defesas.

São Paulo melhorou, mas não ameaçou a meta de Cavichioli. Com James fazendo um bom jogo, o Tricolor passou a se movimentar mais perto da área adversária, mas pecando no último passe. O time de Dorival foi para o vestiário sem finalizar nenhuma vez.

Na volta do intervalo, São Paulo cresceu com a entrada de Lucas, mas foi o América quem marcou. Mesmo com mais volume de jogo, o Tricolor mais uma vez falhou na finalização das jogadas e viu o Coelho abrir o placar com Mastriani.

O clima esquentou e o América ficou com um a menos com a expulsão de Mastriani. Em lance que o América pediu para o São Paulo jogar a bola para fora, por conta de uma lesão de Marlon. Os visitantes, porém, seguiram o jogo e Mastriani parou com falta dura em Wellington, levando o vermelho direto.

Com um a mais, não demorou muito para o Tricolor chegar ao empate graças a um pênalti sofrido por Calleri e convertido por Pato.

Mas, quando tudo parecia favorável para a virada, o São Paulo crescia no jogo, até que em um contra-ataque, o Coelho achou o gol da vitória.

Lances perigosos e gols:

Aos 11 do primeiro tempo, América obrigou Rafael a primeira grande defesa do jogo. Em escanteio pela direita, Danilo Avelar subiu mais alto e mandou quase no ângulo, para Rafael se esticar todo e conseguir tirar.

O São Paulo ameaçou aos 34 do primeiro tempo. Em boa chegada de Rato, que achou Nathan enfiado pela direita, que tentou o cruzamento, mas foi interceptado antes por Cavichioli.

Rafael de novo aparecendo também aos 34 minutos. Martinez recebeu a bola na entrada da área, limpou a jogada de dois defensores e bateu forte rasteiro para a defesa do goleiro são-paulino.

América marcou aos 15 do segundo tempo, com Mastriani. Os donos da casa chegaram pela direita, Rodriguinha tabelou com Felipe Azevedo e mandou cruzamento achando Mastriani dentro da pequena área, escorando para o fundo da rede.

Pato empata de pênalti aos 35. Após falta sofrida por Calleri, chegando na cara do gol pela direita, Pato marcou no rebote, após Cavichioli espalmar no canto direito.

América na frente de novo aos 44 com Rodrigo Varanda. Em ótima jogada pela direita de Daniel Borges, jogador consegue cruzar, mesmo com dura marcação, e Varanda manda pro gol.

Estádio: Independência, Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 27 de agosto de 2023, às 16h00 (de Brasília).

Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima.

Auxiliares: Nailton Júnior de Souza e Alessandro Alvaro de Matos.

Cartão Amarelo: Martinez (América), aos 18 minutos, Felipe Azevedo (América), aos 32 e Mateus Belém (São Paulo), aos 36 do primeiro tempo. Breno (América), aos 20 minutos do segundo tempo, Maidana (América) e Juninho (América), aos 33.

Cartão vermelho: Mastriani (América), aos 27 do segundo tempo, Arboleda (São Paulo), aos 29.

Gols: Mastriani (América), aos 15 do segundo tempo, Pato (São Paulo), aos 35 e Rodrigo Varanda (América), aos 44 do segundo tempo.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Rodriguinho (Breno), Iago Maidana, Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon (Éder); Lucas Kal (Daniel Borges), Martinez e Juninho; Felipe Azevedo, Mastriani. T.: Fabián Bustos

SÃO PAULO

Rafael; Nathan, Alan Franco, Matheus Belém e Moreira (Wellington); Luan (Calleri), Pablo Maia, Michel Araújo e James Rodríguez (Pato); Wellington Rato (Luciano) e Juan (Lucas). T.: Dorival Jr