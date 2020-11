Com Covid-19, técnico do Santos, Cuca tem dificuldade para respirar

O técnico do Santos, Cuca está internado com Covid-19 após vários casos da doença se confirmarem em vários atletas e comissão técnica do time. Cerca de10 jogadores do elenco testaram positivo, além dos auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro e do preparador de goleiros Arzul.

De acordo com o R7, o auxiliar Marcelo Fernandes e pelo preparador físico Omar Feitosa que passaram a realizar os treinos com o clube. . Eles devem dirigir o time na partida diante do Internacional, no sábado.