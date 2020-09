Com 2 gols de Sadio Mané, Liverpool bate Chelsea no Campeonato Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Chelsea por 2 a 0 neste domingo (20), pela 2ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi realizado no Stamford Bridge, em Londres.

Sadio Mané foi o responsável pelos gols da partida. Com o resultado, o Liverpool ficou com seis pontos na tabela e ocupa terceiro lugar. O Chelsea, por sua vez, permanece com os três pontos e aparece em décimo.

O placar foi aberto somente no segundo tempo, aos seis minutos. Após grande tabela com Salah na direita, Roberto Firmino recebeu na linha de fundo e colocou a bola na cabeça de Mané, que apareceu livre na marca do pênalti e finalizou para o fundo do gol.

Dois minutos depois, Tomori voltou o jogo com Kepa, que prendeu demais, tentou passe arriscado e deu a bola no pé de Mané, que dominou na pequena área e bateu pro gol vazio.

Na próxima rodada, o Chelsea encara o West Bromwich Albion, enquanto o Liverpool enfrenta o Arsenal.

CHELSEA

Kepa Arrizabalaga; Reece James, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Marcos Alonso; Mateo Kovacic, N'Golo Kanté, Jorginho, Mason Mount, Kai Havertz; Timo Werner. Técnico: Frank Lampard

LIVERPOOL

Alisson Becker; Virgil Van Dijk, Andy Robertson; Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keïta, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah; Sadio Mané , Roberto Firmino. Técnico: Jürgen Klopp

Local: Stamford Bridge, Londres

Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Daniel Cook e Constantine Hatzidakis

Cartões vermelhos: Andreas Christensen (Chelsea)

Gols: Sadio Mané, aos 6 minutos e aos 8 minutos do segundo tempo