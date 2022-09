Com 2 gols de Richarlison e Neymar inspirado, Brasil vence amistoso contra Gana

O Brasil garantiu a vitória por 3 a 0 em amistoso contra Gana ainda no primeiro tempo, em partida preparatória para a Copa do Mundo, disputada na França, nesta sexta-feira (23). Richarlison marcou duas vezes no primeiro tempo, contando com inspiração de Neymar, que deu as assistências para os gols do “Pombo”.

O zagueiro marquinhos abriu o marcador após cobrança de escanteio. No segundo tempo a Seleção tentou mais não conseguiu ampliar o marcador.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (27) para amistoso contra a Tunísia.