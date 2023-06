Colômbia vence amistoso e amplia sequência ruim da Alemanha

A seleção alemã vai enfrentar o Japão e a França na próxima Data FIFA em setembro. A derrota para a Colômbia deixa a Alemanha com mais pressão sobre Hansi Flick. O treinador tem apenas três vitórias em 14 jogos no comando.

O primeiro gol da Colômbia aconteceu aos 8 minutos do segundo tempo. Cuadrado cruzou da direita com muita liberdade e Luis Díaz cabeceou sozinho para abrir o placar.

A Colômbia explorou bem os lados do campo, finalizou mais e foi eficaz no setor ofensivo.

