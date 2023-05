Clássico em Itaquera tem paralisação por gritos homofóbicos da torcida

Os cânticos deste tipo podem ser enquadrados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

"Vamos Corinthians, dessas bichas teremos que ganhar" e "Vai para cima delas, Timão" foram os cânticos entoados pela torcida do time da casa assim que as equipes entraram em campo e durante momentos do clássico pelo Campeonato Brasileiro.

Pouco depois do começo do segundo tempo, o árbitro Bruno Arleu de Araujo (RJ), paralisou a partida por cerca de dois minutos para registrar o ocorrido.

