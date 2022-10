Clássico contra São Paulo pode dar marca histórica para o Palmeiras

SÃO PAULO/SP - O Palmeiras entra em campo neste domingo (16) para o clássico contra o São Paulo, às 16h, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alviverde pode realizar o feito inédito para clube ao vencer todas as partidas contra os seus principais rivais paulistas, até o momento.

O time do técnico Abel Ferreira pode alcançar a marca de 100% em clássicos na era dos pontos corridos. Nenhum rival paulista chegou ao percentual. Ao todo, neste ano pelo Brasileiro, o Palmeiras bateu todos os seus principais adversários. Contra o Corinthians foram duas vitórias, duas contra o Santos e uma contra o São Paulo -faltando o confronto deste domingo para sacramentar o feito histórico.

O clássico também pode ter ares de vingança para o alviverde na polêmica eliminação da Copa do Brasil para o tricolor, no Allianz Parque.

Contra o São Paulo, Abel Ferreira não poderá contar com o Rony após levar o terceiro cartão amarelo. Para a sua posição, podem entrar Navarro, Merentiel e López. Jailson e Raphael Veiga também estão fora por lesões. Por outro lado, tem a volta de Atuesta.

Rogério Ceni também tem baixas para o clássico. Rafinha recebeu três cartões amarelos e Léo foi expulso no último jogo contra o Botafogo. No demais, o treinador do tricolor deve colocar o que tem de melhor para vencer o Palmeiras e lutar por uma vaga na Libertadores nas setes rodadas para o fim do Brasileiro.

No campeonato, o Palmeiras segue líder isolado com 67 pontos, dez a mais que o vice, o Internacional. O São Paulo, após a derrota para o Botafogo, na última partida, anota 40, em 12º lugar.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Merentiel. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO

Felipe Alves; Igor Vinicius, Miranda, Ferraresi e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Hora: 16h deste domingo (16)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Onde assistir: TV Globo (aberta) e Premiere