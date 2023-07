Ciclista de 17 anos morre em acidente durante competição júnior na Áustria

Jacopo era um menino extraordinário, com futuro para escrever no esporte e principalmente na vida, e por isso dói mais ainda.

"Com lágrimas nos olhos e um coração devastado, anunciamos que o nosso júnior Jacopo Venzo nos deixou. O rapaz sofreu uma queda terrível ontem na descida durante a primeira fase do Tour da Alta Áustria.

