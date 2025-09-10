   Compartilhe este texto

Ciclismo de Potência dá as primeiras medalhas nos Jogos da Juventude 2025

Por Folha de São Paulo

10/09/2025 20h15 — em
Esportes



BRASÍLIA, DF (UOLFOLHAPRESS) - Antes mesmo da cerimônia de abertura dos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília, a competição já conheceu os primeiros medalhistas da edição. O Ciclismo de Potência foi a primeira modalidade a ser disputada, logo na manhã do primeiro dia. Na variedade, é medida a potência de pedalada durante 6 segundos.

Na categoria masculino, Jackson Ferreira, de 17 anos, levou o ouro. Ele é natural de Marcelândia, uma pequena cidade de 11 mil habitantes, no norte do Mato Grosso. Não escondeu a felicidade ao ter conquistado o primeiro lugar na primeira e última vez que disputa os Jogos da Juventude.

"A gente fica feliz com a conquista, treinamos muito duro para conseguir um resultado positivo. Mas o foco agora é buscar melhorar o rendimento e conseguir resultados mais expressivos nas próximas competições."

Jackson começou na modalidade convidado por um amigo, que viu o potencial. Estudante do terceiro ano do ensino médio, divide a rotina do dia entre os estudos, o trabalho como auxiliar administrativo em uma empresa da cidade e os treinos que, garante, são puxados. "Minha rotina de treinos começa às 18 horas, depois que deixo o serviço. Ali eu me dedico por 4 horas seguidas, porque toda a estrutura que eu tenho, bicicleta e materiais, vem do meu salário. Preciso compensar esse esforço", afirma o atleta.

Além do título na categoria masculino, Jackson também faturou o outro nas duplas mistas, em parceria com a atleta Camila Gomes, de apenas 15 anos. Também estreante na competição, a mato-grossense de Tangará da Serra afirma que o resultado é surpreendente para ela, já que não estava acostumada com a prova. "Eu não achei que iria obter um bom resultado, mas foi ótimo. Uma experiência que deu uma mistura de emoções. Uma prova nova para mim, então o resultado foi muito além do esperado."

SÃO PAULO FATUROU OURO E PRATA NO FEMININO

A dupla paulista Iasmin Ramos e Débora Fernandes, ambas de 16 anos, faturou os dois primeiros lugares na categoria feminino. Para Iasmin, se despedir dos jogos com a medalha de ouro foi a motivação que buscava para seguir a carreira. "No momento, persistir na vida de atleta é o meu grande sonho, mas que depende sempre dos resultados que eu conseguir. Acredito que essa conquista vai firmar o meu caminho para, quem sabe, representar o Brasil mundo afora."

Débora aproveitou a despedida da parceira para pegar todas as dicas. "Eu fiz tantas perguntas à ela a semana inteira, pedindo todas as dicas e orientações. Acho que esse resultado também é fruto de tudo o que ela pode me ensinar, a melhor parceria que eu podia ter."

Atleta da modalidade BMX, Renato Rezende é um dos embaixadores dos Jogos da Juventude e ficou animado com a estrutura do ciclismo na competição. Treze vezes campeão brasileiro e representante do país em três das últimas quatro edições dos Jogos Olímpicos, o agora embaixador acredita que o país pode ganhar mais representantes no futuro. "Eu relembro da minha época de adolescente, em que competia em campeonatos como esse, e o tanto que isso me motivou para chegar onde eu cheguei. Vendo o nível competitivo de hoje, acredito que estaremos muito bem servidos para as próximas competições", finaliza.

