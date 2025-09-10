   Compartilhe este texto

Fluminense reverte vantagem do Bahia com brilho de Thiago Silva no fim e avança

Por Folha de São Paulo

10/09/2025 20h30 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOLFOLHAPRESS) - O Fluminense cresceu no segundo tempo, venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil.

Canobbio e Thiago Silva marcaram os gols do jogo. Ambos saíram já na etapa final.

O time carioca fechou o agregado em 2 a 1. Na ida, o Bahia havia vencido por 1 a 0.

O Fluminense espera por Botafogo ou Vasco na semifinal. As equipes se enfrentam amanhã, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas. Na ida, empate por 1 a 1, em São Januário. Com a vaga do Flu, a Copa do Brasil já tem um carioca garantido na decisão.

As duas equipes voltam a campo para disputar a 23ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Fluminense recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília). Na segunda-feira, o Bahia recebe o Cruzeiro, às 20h.

O JOGO

O Fluminense fez uma partida segura defensivamente. Thiago Silva e Freytes pouco tiveram trabalho com o ataque do Bahia, que deu a bola para os cariocas por já ter vencido o jogo de ida.

No ataque, o capitão precisou de apenas um toque para colocar o Fluminense na semifinal. Bastou uma movimentação na direção contrária enquanto todos fechavam para a pequena área, e o camisa 3 apareceu sozinho para fazer o gol da classificação Canobbio havia marcado de pênalti antes.

Em 2007, pouco tempo depois de surgir como destaque no Flu, o zagueiro foi um dos líderes do time campeão contra o Figueirense. Ele é o único remanescente daquele elenco.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato (Acosta) e Hércules; Serna (Keno), Canobbio e Everaldo (Cano). T.: Renato Gaúcho

BAHIA

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Juninho); Kayky (Sanabria), Michel Araújo (Iago) e Willian José (Cauly). T.: Rogério Ceni

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Inês Back (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols: Canobbio (9'/2°T), Thiago Silva (38'/2°T)

Cartões amarelos: Acevedo, Kayky, Ronaldo, Iago, Cauly (BAH), Canobbio, Freytes (FLU)

Bastidores da Política - Risco de uma crise ainda maior depois do julgamento de Bolsonaro Bastidores da Política
Risco de uma crise ainda maior depois do julgamento de Bolsonaro

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


10/09/2025

Ciclismo de Potência dá as primeiras medalhas nos Jogos da Juventude 2025

Foto: Reprodução

10/09/2025

Fluminense vence o Bahia e avança para as semifinais da Copa do Brasil

10/09/2025

Entenda como funciona a repescagem para a Copa do Mundo de 2026

10/09/2025

Copa Intercontinetal começa domingo com confronto entre campeões africano e da Oceania

10/09/2025

Naná Silva se despede do SP Open sob aplausos no Villa-Lobos

10/09/2025

Inchada, Copa de 2026 tem dois estreantes garantidos e outros a caminho

10/09/2025

Jorginho ainda sente dores e é dúvida no Flamengo contra o Juventude

Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense

10/09/2025

Fluminense x Bahia: onde assistir às quartas da Copa do Brasil

10/09/2025

Palmeiras tem volta relâmpago de Andreas, e Maurício avança em recuperação

10/09/2025

Fala de Tuma sobre não pagar a Arena gera desconforto no Corinthians

10/09/2025

Intercontinental começa domingo e vai até dezembro; veja datas e locais

10/09/2025

Quem sobe e quem desce na seleção de Ancelotti na última data Fifa

Foto: Rodrigo Coca/ Corinthians

10/09/2025

Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bruno Henrique, do Flamengo, participa por videoconferência de julgamento no STJD. Foto: Reprodução/ TV Globo

10/09/2025

Bruno Henrique: Flamengo entra com recurso no STJD e pede efeito suspensivo

10/09/2025

Casares diz o que deu errado em negócio com Marcos Leonardo

10/09/2025

Flamengo pede efeito suspensivo para Bruno Henrique em caso de manipulação

Foto: Divulgação

10/09/2025

Náutico Sangue de Boi estreia na 52ª Taça Brasil de Clubes no Ceará

10/09/2025

'Viajo 25 semanas por ano': a rotina de uma tenista brasileira de 15 anos

10/09/2025

São Paulo vê semana de reforços ser ofuscada por venda de talento ao CSKA

10/09/2025

Inter acerta venda de Enner Valencia para o futebol mexicano

10/09/2025

Matheus França nutriu amizade com vascaínos mesmo no Flamengo

10/09/2025

Brasil entra na reta final para a Copa com 84 jogadores testados desde 2023

10/09/2025

Jogadores que entraram numa fria mantêm confiança de nova chance na seleção

10/09/2025

Royal abraça Data Fifa no Flamengo e tem brecha após problema de Varela

10/09/2025

Sem AeroLeila, Palmeiras aguarda convocados e terá baixas em mais um treino

10/09/2025

Um ano depois, Memphis está 100%, em alta e esperando reedição de trio no Corinthians

10/09/2025

De gandulas a ameaça de prisão, CBF tem combo de protestos na Bolívia

10/09/2025

Vice-artilheiro, Miguelito fala em vontade para superar altitude

Foto: Reprodução/ Instagram

10/09/2025

Nottingham Forest anuncia Postecoglou como novo técnico após saída de Nuno


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!