Chinesa de 14 anos faz três "saltos perfeitos" e leva medalha de ouro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A final feminina dos saltos ornamentais na plataforma de 10 metros teve mais uma menor de idade em destaque nas Olimpíadas de Tóquio.

Dessa vez, a protagonista foi a chinesa Quan Hongchan, de 14 anos, que deu show nesta quinta-feira (5) para levar a medalha de ouro com uma exibição histórica, beirando a perfeição.

No "atropelamento" sobre as adversárias, Quan conseguiu três saltos com a nota 10, sendo que dois deles foram por unanimidade dos juízes.

Enquanto um dos saltos teve a perfeita pontuação após o descarte da nota de dois juízes, um outro ainda chegou muito perto disso.

Campeã nacional em 2020, a atleta chinesa terminou com um placar geral de 466.20, mais de 40 pontos na frente da segunda colocada, a compatriota Yuxi Chen, que levou a prata com 425.40. O bronze ficou com a australiana Melissa Wu, com 371.40.

As Olimpíadas tiveram outras jovens se destacando, como a japonesa Kokona Hiraki (12 anos) e a britânica Sky Brown (13 anos), no skate park, e a brasileira Rayssa Leal, no skate street.