Chapecoense se fecha e segura empate fora de casa contra o Cuiabá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo de poucas chances, Cuiabá e Chapecoense empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (4), na Arena Pantanal, em partida adiantada da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time mato-grossense ocupou o campo dos catarinenses na maior parte do tempo, mas teve dificuldades para se livrar da marcação adversária. Na etapa inicial, o primeiro chute da partida só saiu aos 15 minutos, com Yuri, mas sem ameaçar de fato o goleiro Keiller..

No segundo tempo, o Cuiabá pressionou no início e depois mudou a estratégia. Passou a ceder campo para tentar forçar a saída da Chape e, assim, ter espaço para atacar. Contudo, a Chape reforçou a retranca com duas trocas no meio.

Nos minutos finais, o embate ficou bem aberto, com duas oportunidades para o Cuiabá e uma para Chape, mas, ainda assim, sem gols.

Com o resultado, o time mato-grossense subiu uma colocação e ficou com o nono lugar, com 39 pontos ganhos. Já os catarinenses seguiram na lanterna do torneio, agora com 14 pontos conquistados em 30 partidas.

As duas equipes voltarão a campo agora pela 30ª rodada do Brasileiro. No domingo (7), às 20h30, o Cuiabá visitará o Ceará no Castelão. Na segunda (8), às 20h, a Chape receberá o Flamengo na Arena Condá.

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Yuri Lima, Pepê (Uilian Corrêa), Rafael Gava (Jonathan Cafu) e Max (Osman); Felipe Marques (Danilo Gomes) e Elton (Jenison). T.: Jorginho

CHAPECOENSE

Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joilson e Busanello; Moisés Ribeiro (Alan Santos), Anderson Leite (Ezequiel) e Denner (Marquinho); Mike, Kaio Nunes (Lima) e Henrique Almeida (Ronei). T.: Felipe Endres

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Osman (CUI); Matheus Ribeiro (CHA)