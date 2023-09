'Champions' da várzea enche casa do Palmeiras em dia de dérbi em Itaquera

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 28 mil torcedores encheram o Allianz Parque no domingo (3) para a final da Super Copa Pioneer Netshoes, chamada de 'Champions League' da várzea, no mesmo dia que Corinthians 0 x 0 Palmeiras foi disputado na Neo Química Arena.

ASA e MEC se enfrentaram e encheram a arquibancada com duas torcidas no estádio palmeirense -feito raro entre equipes paulistas com a torcida única vigente nos clássicos. Os dois times amadores da Zona Leste, com origens nordestinas e respectivamente da Vila Prudente e da Cidade Tiradentes, duelaram pela taça da sétima edição do torneio.

Foram 28.496 torcedores presentes na decisão em pleno Allianz. Os ingressos foram distribuídos nas comunidades dos finalistas, em troca de 1kg de alimento não perecível, e a expectativa era de casa cheia.

O evento foi realizado com clima e temática da Liga dos Campeões. Além do apelido carinhoso, a final contou com bandeirão característico no centro do campo, taça no estilo "orelhuda" e hino da Champions tocando durante na entrada dos atletas.

O dérbi em Itaquera não teve espaço no Allianz com a festa das torcidas e a taça em disputa no Dia da Várzea. Os portões se abriram às 10h (de Brasília) e a bola foi rolar às 14h25, mas as atenções estavam todas no gramado quando, no outro lado da cidade, Corinthians e Palmeiras se enfrentavam pelo Brasileirão.

O título foi definido em uma disputa de 24 pênaltis, após um empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, que prolongou a duração da decisão até por volta das 17h. No final da tarde, o MEC venceu por 10 a 9, após todos os jogadores cobrarem, e a taça foi para Cidade Tiradentes.

A várzea mostrou a sua força com a primeira partida amadora da história do estádio palmeirense. Terminada a premiação, torcedores e jogadores do futebol varzeano deixavam o Allianz enquanto palmeirenses que acompanhavam o clássico em bares nos arredores lamentavam o gol perdido por Breno Lopes na casa do Corinthians.

A Super Copa Pioneer também teve uma partida de abertura e três shows. Um combinado de jogadores do torneio enfrentou um time de estrelas, composto por influenciadores e artistas, e as apresentações foram dos funkeiros MC Zaac e MC Liro e da banda Atitude 67.

MC Daniel foi a grande estrela do pré-jogo. O 'Falcão do Funk' atuou no amistoso, quase marcou um golaço de falta e chegou a dar uma volta olímpica no gramado para atender à multidão de fãs que se aglomerava no alambrado por todo o Allianz.

Além da estrutura profissional, o evento teve um árbitro Fifa. Raphael Claus foi o responsável por comandar a final da Super Copa Pioneer um dia após ter apitado Botafogo x Flamengo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Campeão, o MEC ainda embolsou R$ 100 mil e terá a reforma de seu campo bancada pela Netshoes - já o ASA ficou com R$ 20 mil pelo vice. Ao todo, o torneio distribuiu mais de R$ 150 mil em premiações, tendo reunido mais de 2,5 mil atletas de 80 equipes da várzea paulistana, da Grande São Paulo e litoral.