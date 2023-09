200km e uma nova língua: como Diniz quer renovar laterais da seleção

Vanderson já havia sido convocado pelo interino Ramon Menezes. Caio, que trabalhou com Diniz no Fluminense, vive o primeiro chamado pela amarelinha.

Vanderson (22), Caio Henrique (26) e Lodi (25) atuam no futebol francês. Renan Lodi estava no Nottingham Forest (ING) e agora volta à seleção pelo Olympique de Marselha.

O lateral ainda disse que ele e Alex Sandro têm lindas trajetórias pela seleção, porém, as comparações com nomes como Cafu, Roberto Carlos, Maicon, Daniel Alves e Marcelo prejudicaram a análise.

Danilo continua convocado nessa período de transição, mas Diniz chamou Vanderson para a direita e Caio Henrique para a esquerda, ambos do Monaco e destaques no Campeonato Francês.

Agora, há a chance da passagem do bastão de Turim para Mônaco, da língua italiana para a francesa. A distância entre as cidades é de cerca de 270 km, pouco mais de três horas.

SANTOS, SP, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz inicia sua trajetória na seleção brasileira com apostas para as laterais.

