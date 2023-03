Cesar Cielo é eleito para o Hall da Fama da Natação mesmo sem se aposentar

Além do brasileiro, a "classe de 2023" do Hall da Fama da Natação tem a dupla Michael Phelps, tratado como o "maior nadador que já esteve em uma piscina", Bob Bowman, seu treinador, a também norte-americana Missy Franklin e a zimbabuana Kirty Coventry, entre outros.

Ele não compete desde o Mundial de Piscina Curta de 2018 e, antes ainda do início da pandemia, mudou-se para Itajaí (SC), onde continua treinando e para onde levou seu projeto Novos Cielos. No sistema da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o perfil dele aparece como inativo, tendo tido, como último clube, o Itamirim/Novos Cielos/Nadar Itajaí.

No caso dos esportes aquáticos, a regra é estar aposentado ou sem competir em competições internacionais de primeiro nível há quatro anos. Atletas com mais de 30 anos podem ser homenageados mesmo se optarem por não se aposentarem oficialmente para continuarem participando de eventos menores. É o caso de Cielo, de 36 anos.

Na maioria deste tipo de hall da fama, o atleta ou treinador precisa estar aposentado internacionalmente há algum tempo para fazer jus à indicação. Bernardinho, por exemplo, ficou fora do Hall da Fama do Vôlei na primeira vez em que foi indicado porque foi contratado para treinar a França —depois de rescindir o contrato, foi homenageado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.