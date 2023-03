Amazonense conquista dois ouros em campeonato de natação no Rio Grande do Sul

Durante a 1ª etapa do 28º Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, a nadadora amazonense Angelynne Victória, de 12 anos, conquistou duas medalhas de ouro para o Amazonas, nas modalidades 5 e 10km, da categoria infantil. O campeonato ocorreu no último final de semana na Ilha do Pavão, no Rio Grande do Sul.

Na primeira prova, no sábado (11), ela venceu a prova de 10 km com um tempo de 2h 23min, tornando-se a primeira mulher e mais jovem da história do Amazonas a concluir a distância e bater a marca. No domingo (12), ela subiu ao lugar mais alto do pódio novamente ao ser a primeira colocada na prova dos 5km, com o tempo de 1h 07min.

Angelynne pratica o esporte desde os 5 anos, começou a competir no alto rendimento aos sete por meio do Instituto Pedro Nicolas, e desde então esbanja talento e vem acumulando vários títulos estaduais e regionais, recordes e evolução na modalidade, apesar da pouca idade.

Segundo o pai, Alfredo Rocha, atualmente a atleta possui três patrocínios, além dos próprios pais que fazem de tudo para que ela dispute as competições pelo Brasil e consiga os resultados.

Na competição nacional, além de Angelynne, o Amazonas também foi representado por Kathleen Manoela, de 15 anos, na categoria juvenil. Ela ficou com o sexto lugar na prova dos 10km, com o tempo de 2h 19min, e na décima posição na prova dos 5km, alcançados em 1h 07min.