CEO do São Bernardo detalha negociação com Corinthians para vender Barletta

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está próximo de fechar com Chrystian Barletta, destaque do Campeonato Paulista.

CEO do São Bernardo, Lucas Andrino, disse que negociação está avançada com Corinthians. Ele afirma que tem conversado diretamente com Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, e com Duilio Monteiro Alves, presidente do clube.

O acerto prevê a aquisição do atleta, não o empréstimo. O Corinthians compraria parte dos direitos econômicos, a outra parte continuaria com o São Bernardo.

Ele também disse que outros times procuraram o São Bernardo interessados no meia, mas a tendência é um acerto com o Corinthians nos próximos dias. "A gente recebeu inúmeras ligações de clubes brasileiros e também de fora. Mas a conversa que mais se aproxima de um desfecho é com o Corinthians", disse ao podcast Rolou o Melão, da ESPN.

SÃO BERNARDO QUER LUCRAR COM REVENDA FUTURA

Andrino acredita que o clube se beneficiará de um "repique" em caso de venda futura do jogador. "O São Bernardo vai ficar com outra parte. Se não fosse assim, nós não teríamos interesse".

Chrystian Barletta, de 21 anos, é natural do interior de São Paulo, mas teve início como profissional no Joinville.

O Chrystian tem um jogo associativo muito interessante, é muito refinado com a bola nos pés. A gente já sabia que ele poderia fazer um grande Paulistão e seria uma peça que interessaria para um clube grande. E não deu outra".