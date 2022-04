Ceni se preocupa com desgaste, mas promete 'melhor São Paulo' em jogo contra Juventude

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rogério Ceni está preocupado com o desgaste físico do elenco, mas promete o "melhor São Paulo" para o jogo contra o Juventude nesta quarta-feira (20), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A Copa do Brasil é vista pela diretoria do time tricolor como prioridade por causa da alta premiação e da vaga direta para a Libertadores da América. Ceni, porém, não colocará jogadores em risco.

O treinador afirmou que analisaria cada atleta individualmente para decidir, junto ao departamento médico e de fisiologia, quem atuará na quarta. Se todos estiverem bem, o clube tricolor pode ir com força máxima.

"O que temos planejado vamos executar. Vamos colocar o melhor time para enfrentar o Juventude. É uma competição importante financeiramente para o clube e não vamos entrar contra o Juventude com outro pensamento que não seja a vitória", afirmou o treinador. Ceni, contudo, deixou claro também a preocupação com a sequência de jogos. "Mas as mudanças que tivermos que fazer, vamos fazer, porque temos outro jogo complicado contra o Bragantino no sábado fora de casa. É tudo muito rápido", disse Rogério Ceni.

Quem pode ganhar chance é André Anderson, meia recém-chegado da Lazio (ITA). Ele estreou nos minutos finais da derrota por 3 a 1 contra o Flamengo neste domingo (17), quando Ceni escalou o que considera seu time ideal.

"Queria até dar mais minutos para ele. Temos que conhecê-lo mais em campo. Quero utilizá-lo mais pelo lado direito do meio-campo. Hoje, ele abandonou e foi muito para a esquerda. Só fez três ou quatro treinamentos", analisou o técnico. "Vai ajudar, mas temos que ajeitá-lo taticamente em campo", concluiu.

A delegação são-paulina viaja para o Rio Grande do Sul na tarde desta terça-feira (19), após realizar o último treinamento antes da partida. Quatro titulares devem ser poupados pelo técnico Rogério Ceni: o zagueiro Diego Costa, o lateral-esquerdo Wellington, o lateral-direito Rafinha, e o meia Igor Comes. Uma provável escalação do clube tricolor tem: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda (Miranda) e Reinaldo (Léo); Luan, Nestor, Gabriel Sara e Alisson (Rigoni); Eder (Luciano) e Calleri (Marquinhos).

O Juventude, por sua vez, chega a partida tentando superar a derrota mais recente, por 4 a 1, contra o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Baptista deve ter como ausências confirmadas o volante Élton, afastado após desconforto no joelho, o meia Marlon, que se recupera de lesão no músculo posterior da coxa, e o lateral-esquerdo Moraes, em transição após lesão no tornozelo. Uma provável escalação do time gaúcho tem: César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Forster e Busanello; Yuri, Jadson e Chico; Capixaba, Paulinho Moccelin e Ricardo Bueno.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: ÀS 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (20)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Transmissão: Amazon Prime Video