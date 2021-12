Ceará e América-MG empatam e deixam indefinida última vaga para Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em confronto direto por uma vaga na Libertadores na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e América-MG ficaram no empate por 0 a 0 neste domingo (5), no Castelão.

O resultado é ruim para ambos os lados, pois coloca um terceiro elemento, o Internacional, nessa briga na rodada derradeira.

No momento, Ceará e América têm 50 pontos cada. Com uma vitória a mais que os alvinegros (12 a 11), o time mineiro ainda mantém a vaga na fase preliminar da Libertadores com a oitava colocação.

O Inter, com 48, pode atrapalhar os planos de ambos os times já nesta segunda (6), quando enfrenta o Atlético-GO.

O último e decisivo compromisso do Ceará será contra o Palmeiras, que deu férias ao elenco titular após a conquista da Libertadores. Já o América-MG receberá o São Paulo, também na quinta (9).

CEARÁ

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Kelvyn); Fabinho (Marlon), Fernando Sobral, Lima (Rick) e Vina; Mendoza e Jael (Yony González; Cleber). T.: Tiago Nunes

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e Marlon (João Paulo); Lucas Kai, Juninho Valoura (Fabricio) e Juninho; Ademir, Zárate (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Zé Ricardo). T.: Marquinhos Santos

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Marlon e Lucas Kai (AME)