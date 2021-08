Ceará bate Fortaleza de virada pelo Brasileirão e derruba tabu no clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará venceu o Fortaleza de virada por 3 a 1 na noite deste domingo (1º), no Castelão-CE, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Tinga, Kelvyn,Cléber e Rick.

A vitória derrubou um tabu de cinco jogos do Vozão sem ganhar o Clássico-Rei na temporada 2021, com duas derrotas e três empates até então.

O resultado leva os comandados de Guto Ferreira aos 22 pontos, continuando na 7ª posição. Já o Leão continua com 27, no 3º lugar.

Na próxima rodada, o Fortaleza visita o Palmeiras, no sábado (7), no Allianz Parque, às 21h (horário de Brasília). Já o Ceará recebe o Atlético-GO no domingo (8), às 18h15, no Castelão.

Antes, o Leão entra em campo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CRB (AL), na quarta-feira (4), no Rei Pelé. Na partida de ida, a equipe de Vojvoda venceu por 2 a 1.

PARTIDA

O Fortaleza dominou o jogo no começo, abrindo o placar com Tinga, aos 10 minutos. Naquele momento, eram 6 finalizações contra 0 do Ceará. Depois de abrir o placar, porém, o Leão diminuiu o ritmo, levando perigo apenas mais uma vez, e o Vozão conseguiu o empate aos 38, com Kelvyn.

Na etapa final, o Tricolor continuou finalizando mais e obrigou Richard a fazer duas grandes intervenções, em boas finalizações de Matheus Vargas e David. Mas foi o time de Guto Ferreira, mais eficiente, que virou e ampliou a vitória para 3 a 1 no fim do jogo.

Com a vitória do Ceará, o Fortaleza perdeu sua invencibilidade no Clássico-Rei nesta temporada. Até então, haviam sido três empates e duas vitórias do Leão. Entre estes resultados, o Leão conquistou o Campeonato Cearense e eliminou o rival na Copa do Brasil.

CEARÁ

Richard; Marlon (Buiú), Gabriel Lacerda, Messias e Bruno Pacheco; Willian Oliveira (Fabinho), Fernando Sobral e Vina (Jorginho); Mendoza (Rick), Lima e Kelvyn (Cléber). Técnico: Guto Ferreira.

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi (Torres); Jussa, Éderson (Felipe), Matheus Vargas (Romarinho), Yago Pikachu e Crispim; David (Luiz Henrique) e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 3 x 1 FORTALEZA

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Hora: 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim-AL

Auxiliares: Esdras Mariano de Lima Albuquerque-AL e Brígida Cirilo Ferreira-AL

Cartões amarelos: Marlon (Ceará) e Vina (Ceará); Matheus Vargas (Fortaleza), David (Fortaleza) e Titi (Fortaleza)

Gols: Tinga (Fortaleza), aos 10 minutos do 1º tempo, e Kelvyn (Ceará), aos 38 minutos; Cléber (Ceará), aos 35 do 2º tempo, e Rick (Ceará), aos 40 minutos do segundo tempo.