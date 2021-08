Atlético-GO busca empate e deixa o América-MG na zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético-GO e América-MG empataram por 1 a 1, neste domingo (1º), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo bastante movimentado no começo, o time visitante saiu na frente no placar, com um gol de Ademir, mas levou o empate logo depois, com Baralhas.

O América-MG, por sua vez, vive um de seus piores momentos na competição. O Coelho não vence há cinco rodadas -três derrotas e dois empates- e está na zona de rebaixamento. Com 11 pontos, o time dirigido por Vagner Mancini está na 18ª colocação. Um triunfo em Goiânia teria afastado a equipe do Z-4.

Na próxima rodada, o Atlético-GO tentará a reação diante do Ceará, fora de casa, no próximo domingo (8). Antes disso, o time de Eduardo Barroca enfrenta o Athletico-PR pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, na Arena da Baixada, o Furacão ganhou por 2 a 1. O América-MG, que está há um mês sem vencer, tentará acabar com o jejum contra o Fluminense, no Estádio Independência, no mesmo dia.

JOGO

O atacante Ademir fez apenas sua sétima partida no Brasileirão e não era titular há 40 dias por causa de uma lesão. E logo no começo da partida contra o Atlético-GO já mostrou o quanto faz falta ao Coelho. Bem posicionado, ele arrematou para o gol e abriu o placar aos 12 minutos após receber cruzamento da esquerda de Fabrício.

Como de costume, atuando mais pelo lado direito, Ademir voltou a criar uma grande oportunidade para o América-MG ampliar a vantagem. Ele avançou com liberdade pela ponta e cruzou para o meio da área. Felipe Azevedo subiu livre de marcação e mandou de cabeça para o gol, mas a bola bateu no travessão. O rebote foi rechaçado pela defesa goiana.

Depois de um começo de jogo bem movimentado, Atlético-GO e América-MG passaram os últimos 20 minutos do primeiro tempo fazendo um duelo burocrático. Nesse tempo, o Dragão se arriscou mais ao ataque, mas só conseguiu produzir um belo cruzamento de escanteio que quase terminou com um gol olímpico. Do outro lado, o Coelho tentou um chute a gol, com Ademir, que saiu pela linha de fundo.

O começo do segundo tempo foi promissor para o Atlético-GO. A equipe de Eduardo Barroca marcou um golaço em uma jogada rápida de transição. Porém, ele foi anulado após checagem do VAR. Baralhas arrancou pelo meio e mandou a bola para André Luís. Ele tabelou com Zé Roberto, recebeu a bola em um passe de calcanhar e tocou para o gol. No entanto, a posição de Zé Roberto era de impedimento.

Dez minutos depois de ter um gol anulado, o Atlético-GO deu a entender que não iria desistir de buscar a vitória. E quase chegou ao segundo gol em uma nova jogada de velocidade. Dessa vez, o lateral Dudu foi lançado pela direita e cruzou para a área. Zé Roberto pegou mal na hora do chute, e a bola sobrou para Janderson. O atacante girou e chutou por cima do gol.

ATLÉTICO-GO

Maurício Kozlinkski; Dudu, Wanderson, Éder, Natanael; Willian Maranhão, Baralhas, Arthur Gomes (Toró); André Luís (João Paulo), Zé Roberto, Janderson. Técnico: Eduardo Barroca.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Alan Ruschel; Ramon, Juninho Valoura (Chrigor), Alê; Felipe Azevedo, Fabrício, Ademir. Técnico:Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 1 AMÉRICA-MG

Motivo: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 1º de agosto de 2021 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Baralhas, André Luís (Atlético-GO)

Gols: Ademir, aos 12min do primeiro tempo (América-MG) e Baralhas, aos 20min do primeiro tempo (Atlético-GO)