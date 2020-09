CBV diz que repudia fala de jogadora contra Bolsonaro: ‘denigre o esporte’

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) repudiou a fala da jogadora de volêi de praia Carol Solberg, que gritou um “Fora, Bolsonaro” ao vivo durante transmissão do SporTV nesse domingo (20).

A CBV informou em nota que é contra “a utilização dos eventos organizados pela entidade para realização de quaisquer manifestações de cunho político” e que a atitude de Carol “em nada condiz com a atitude ética que os atletas devem sempre zelar”.

A confederação disse ainda que a volta do vôlei de praia brasileiro em meio a pandemia foi “manchada por um ato totalmente impensado praticado pela referida atleta” e que vai tomar as medidas cabíveis para que atos como este “que denigrem a imagem do esporte, não voltem a ser praticados”.

Vale lembrar que há 2 anos, o vôlei de praia também foi palco de ato político quando os jogadores Wallace e Maurício Souza, fizeram o número 17 com as mãos após vencerem o Mundial. Na época, a CBV defendeu a liberdade de expressão.