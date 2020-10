CBF pede, e Santos tira jogo das Sereias da Vila Belmiro

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jogo de volta das Sereias pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino não será mais realizado na Vila Belmiro, neste domingo (1). O Santos precisou mudar o local do duelo a pedido da CBF.

A entidade alterou a data da partida entre Santos e Bahia, do sábado para o domingo, após o sorteio da Copa Sul-Americana colocar o clube do nordeste para jogar na quinta-feira. Com tal alteração a data dos dois jogos, Sereias e masculino, coincidiriam e o clube santista precisou mudar.

Com isso, a Sereias enfrentam o São Paulo no duelo de volta das quartas de final do torneio nacional na Arena Barueri, no domingo, às 16h. Já o primeiro confronto está marcado para hoje (28), às 19h30, no Morumbi. As Sereias da Vila fecharam a primeira fase com a segunda melhor campanha.