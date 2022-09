CBF paga premiação recorde aos participantes do Brasileirão Feminino

Entidade vai distribuir R$ 5 milhões aos 16 clubes e campeão levará R$ 1 milhão, prêmio cinco vezes maior que em 2021

Rio de Janeiro/RJ - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai pagar R$ 1 milhão de premiação para o vencedor do Brasileirão Feminino. O valor recorde é cinco vezes maior que o desembolsado pela entidade no ano passado. O vice-campeão receberá R$ 500 mil. No ano anterior, a entidade pagou R$ 100 mil ao segundo colocado da competição. O anúncio foi feito pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.



"A nossa prioridade é fortalecer cada vez mais o futebol feminino. Além de financiar toda a competição nacional, a CBF faz questão de dar essa premiação recorde", disse o presidente Ednaldo Rodrigues.



No sábado, o Corinthians enfrentará o Internacional pela finalíssima da competição, na Neo Química Arena, em São Paulo. No domingo, os dois times empataram, por 1 a 1, no Beira-Rio.

A CBF investe cerca de R$ 15 milhões no Brasileirão Feminino. A entidade é responsável por financiar toda a competição.

A confederação distribuirá R$ 5 milhões diretamente aos 16 clubes participantes. Ao longo da competição, o vencedor receberá R$ 1,3 milhão.



Recorde de público continental



Com capacidade para 49 mil torcedores, o duelo de volta em São Paulo tem tudo para bater o recorde sul-americano de público, que foi atingido na final do campeonato colombiano. Em junho deste ano, 37.100 torcedores acompanharam a final entre América de Cali e Deportivo Cali, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali (COL).

O empate na primeira partida da decisão estabeleceu o recorde de público do futebol feminino no Brasil. No total, 36.330 torcedores acompanharam de perto o empate em 1 a 1, em Porto Alegre.