CBF divulga datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

Confira as datas e horários das semifinais da Copa do Brasil:

A definição dos mandos de campos ocorreu por meio de sorteio realizado na manhã de hoje, na sede da CBF, e contou com uma estratégia especial, já que os dois duelos têm como sede as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

No dia seguinte, às 20h (de Brasília), o Corinthians receberá o Fluminense na Neo Química Arena pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

A volta, porém, acontecerá em dias e horários diferentes. No dia 14 de setembro, às 21h45 (de Brasília), Flamengo e São Paulo se enfrentam no Maracanã.

Ambos os confrontros de ida acontecem na próxima quarta-feira, dia 24 de agosto. Às 19h30 (de Brasília), o Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã. Já às 21h30 (de Brasília), o São Paulo encara o Flamengo no Morumbi.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (19) as datas e horários dos jogos válidos pelas semifinais da Copa do Brasil. De um lado da chave, o Flamengo enfrenta o São Paulo, do outro, o Corinthians encara o Fluminense.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.