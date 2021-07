Cavichioli brilha e América-MG vence o Santos em casa pelo Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG venceu o Santos por 2 a 0 nesta noite (3), no estádio Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. João Paulo marcou um golaço na primeira etapa em uma tentativa de cruzamento e surpreendeu o goleiro santista, enquanto Carlos Alberto aproveitou falha de Jean Mota nos últimos minutos.

O Peixe começou melhor. Chegou com facilidade, mas desperdiçou oportunidades com Felipe Jonatan e Marcos Guilherme. Até esteve mais perto de abrir o placar, pois foram 13 chutes ao gol somente na primeira etapa, mas não caprichou no último passe. Ribamar assustou em bonito cabeceio pelo time de Mancini.

Os donos da casa retornaram melhor para a segunda etapa. Após o gol de João Paulo, fecharam a casinha e tentaram investir em novo contra-ataque. Cavichioli foi a grande estrela do time e quem mais trabalhou nesta noite. Tudo que o Santos tentou, parou no goleiro. Moraes, estreante do Peixe nesta noite, quase marcou o gol de empate, mas o arqueiro mineiro voltou a brilhar nos minutos finais.

Nos últimos minutos, Jean Mota perdeu a bola, deu brecha e viu Carlos Alberto aproveitar a oportunidade. O atacante ficou no mano a mano com João Paulo e só empurrou.

Com a vitória, o América-MG vai a 14º na tabela do Brasileirão, com nove pontos, enquanto o Peixe vai a sétimo, com 12. O próximo compromisso de Mancini é contra o Fortaleza, fora de casa, na quarta-feira (7). Já Diniz, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo hoje, não comandará o Alvinegro praiano contra o Atlhetico-PR, na terça-feira (6), na Vila Belmiro. O auxiliar Marcelo Fernandes estará à beira do gramado.

Santos domina

O árbitro mal apitou, e Felipe Jonatan já estava dando trabalho ao América-MG. Os donos da casa sofreram com a intensidade do time do técnico Fernando Diniz, que quase marcou aos dois minutos de jogo.

Sem Kaio Jorge, poupado, o Peixe foi a campo com Marcos Guilherme improvisado ao lado de Marinho e Lucas Braga. O trio furou a defesa de Vagner Mancini com tamanha facilidade, mas o goleiro Cavichioli, um dos que mais trabalhou, foi muito bem quando acionado.

Mineiros sofrem

O América-MG sofreu com a agressividade do Santos e foi embalado pela estratégia de Diniz. Mal conseguiu jogar em sua casa, com dificuldade para furar a defesa rival.

Kaiky, aliás, substituiu Luan Peres, liberado para tratar sobre a negociação com o Olympique de Marseille, e deu conta do recado. O garoto de 17 anos deu corte providencial em contra-ataque mineiro e se destacou pela segurança.

Peixe desperdiça

O time de Mancini até tentou segurar o Peixe, mas viu Felipe Jonatan chegar com tamanha facilidade em sua área. Marcos Guilherme também foi protagonista no ataque. No entanto, ambos desperdiçaram as chances que tiveram.

O Alvinegro esteve mais perto de abrir o placar, pois arriscou muitas vezes de longe. Ao todo foram 13 chutes no gol. Entretanto, tomou um susto nos minutos finais. Ribamar recebeu cruzamento na medida, cabeceou e a bola passou raspando no gol santista.

João Paulo brilha

Depois de terminar o primeiro tempo em alta, o América-MG retornou melhor para a segunda etapa. Trabalhou melhor a bola e aproveitou a falha de Pará na marcação. João Paulo chegou livre para cruzar, mas marcou um golaço, surpreendendo o goleiro santista.

Após sair na frente, os mineiros fecharam a casinha e administraram o resultado, ainda em busca de um contra-ataque. O Santos, em contrapartida, sentiu o gol, mas teve ótima chance com Camacho, que chutou de fora da área e fez Cavichioli se esticar inteiro para buscar. O arqueiro foi um dos melhores da noite pelo time de Mancini.

Diniz até tentou ajustar o time em meio a substituições. Moraes, após um mês no Peixe, teve estreia nesta noite na lateral-esquerda e por muito pouco não foi responsável pelo gol de empate. Mas ainda assim, o Alvinegro não conseguiu ser efetivo e tudo que tentou, parou nas mãos de Cavichioli.

Carlos Alberto aproveita

Nos últimos minutos, Jean Mota perdeu a bola, deu brecha e viu Carlos Alberto aproveitar a oportunidade. O atacante ficou no mano a mano com João Paulo e só empurrou. Final dramático para o time de Diniz, que ainda não conseguiu vencer como visitante pelo Brasileirão.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli, Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann, João Paulo; Zé Ricardo (Ramon), Juninho Valoura, Marcelo Toscano (Juninho), Felipe Azevedo (Alan Rushel), Ribamar (Carlos Roberto) e Rodolfo. Técnico: Vagner Mancini.

SANTOS: João Paulo; Pará (Madson), Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan (Carlos Sánchez); Guilherme Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Moraes); Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 SANTOS

Local/Hora: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 19h (de Brasília)

Data: 03/07/2021, sábado.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (ambos de AL)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Pará, Fernando Diniz, Luiz Felipe (SAN) - Eduardo, Zé Ricardo, Ribamar (AME)

GOLS: João Paulo (1-0) - Carlos Alberto (2-0)