Athletico-PR vence Fortaleza e dorme na liderança do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico Paranaense venceu o Fortaleza por 2 a 1 e é novo líder do Brasileirão. Em um jogo para lá de movimentado da 9ª rodada, a vitória do time mandante foi construída já nos primeiros minutos, com gols de Terans e Matheus Babi. Na etapa final, o Fortaleza i diminuiu com Torres, mas parou por aí e não conseguiu beliscar um empate.

Com o resultado, o Athletico vai aos 19 pontos e agora seca RB Bragantino e o Palmeiras para manter-se na ponta. Mas vale lembrar que o Furacão ainda tem um jogo a menos que a maioria dos clubes. Já o Fortaleza permanece com 15 e ainda dorme no quarto lugar, mas corre o risco de sair do G-4 no decorrer da rodada.

Quem foi bem: conjunto do Furacão garante a vitória

Não só pelas duas assistências, mas Vitinho foi um dos melhores em campo por ser protagonista das melhores chances do Athletico. Terans foi outro que participou muito do jogo ao lado de Nikão. Na defesa, Thiago Heleno segurou bem as pontas nos momentos de pressão. No Fortaleza, o destaque positivo foi para o técnico Vojvoda, que foi bem nas substituições e por pouco não levou o empate.

Mas já? Furacão começa arrasador

Bastou um minuto de jogo para o Athletico abrir o placar. Na troca de passes entre Nikão, Christian e Abner, a bola terminou com Vitinho pelo lado esquerdo. O cruzamento rasteiro encontrou Terans, que girou bem dentro da área e tirou do goleiro para balançar as redes. O balde de água fria para o Fortaleza foi ainda maior, já que, minutos depois, Terans participou da jogada que terminou no gol de Matheus Babi, desviando um chute de Vitinho. Em menos de dez minutos, o Furacão já abria 2 a 0 e ainda quase fez o terceiro, mas a bomba de Vitinho explodiu no travessão de Felipe Alves.

Fortaleza demora para entrar no jogo e cai na "pilha" após gols

O baque do Fortaleza foi tanto que o time demorou para entrar na partida e começar a ameaçar o gol de Santos. Isso só aconteceu com quase meia hora de jogo nas boas finalizações de Matheus Vargas e Lucas Crispim. Por outro lado, as chances de gol não diminuíram o nervosismo e a irritação do time visitante. O melhor exemplo disso foi o cartão levado por Ronald, que deu uma entrada forte e desnecessária em Vitinho e deu início a um desentendimento entre jogadores dos dois clubes.

Leão comanda o segundo tempo, mas só reage com um gol

A partida que já era boa ganhou ainda mais intensidade após o intervalo. O Fortaleza voltou menos nervoso e mais concentrado em iniciar uma reação. Ela quase veio no chute de Pikachu (na rede pelo lado de fora), na bicicleta de Robson ou na finalização de fora de Matheus Vargas, que passou perto do travessão. Quando o time parecia perder o gás, Torres saiu do banco e diminuiu o marcador faltando cinco minutos para o apito final. Com mais quatro de acréscimos, os visitantes se lançaram ao ataque, dando ainda mais emoção nos últimos minutos, mas só ficaram no quase. 2 a 1 placar final.

ATHLETICO-PR: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard, Christian (Zé Ivaldo); Nikão (Léo Cittadini), Terans (Erick) e Vitinho (Carlos Eduardo); Matheus Babi. Técnico: António Oliveira.

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Pikachu; Ronald (Éderson), Felipe (Luiz Henrique), Matheus Vargas (Romarinho) e Lucas Crispim; Robson (Torres) e Osvaldo (David). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

*

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2x1 FORTALEZA

Motivo: 9ª rodada do Brasileirão

Data/Hora: 03/07/2021, às 19h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Arbitragem: Paulo César Zanovelli (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (ambos de MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG) GOLS: Terans, 1'1ºT (1-0); Matheus Babi, 8'1ºT (2-0); Torres, 40'2ºT (2-1)

Cartões amarelos: Vitinho, Matheus Babi, Abner (ATH), Ronald, Robson, Pikachu (FOR)

Cartão vermelho: Não teve.