Cavalo Doutor Sureño vence centésima edição do GP São Paulo de turfe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cavalo Doutor Sureño, do Haras Moema, venceu neste domingo (7) a centésima edição do Grande Prêmio de São Paulo de turfe, realizado no Jockey Club da capital. A prova, a mais importante do estado, foi o chamariz para um evento de três dias realizado pela agremiação, com distribuição de R$ 1,3 milhão em prêmios.

Doutor Sureño foi montado pelo jóquei Marcos Ribeiro, 30. Ele disputa corridas no clube paulistano há 15 anos e venceu pela primeira vez a tradicional prova. Os donos do cavalo receberam R$ 100 mil pela vitória.

"É algo que eu nem sei explicar porque havia a expectativa de muita gente por essa vitória. A gente sabia que a vitória era possível, mas não éramos os principais favoritos", disse Ribeiro.

Doutor Sureño superou, na reta final, o cavalo Não Dá Mais, que veio da Inglaterra especialmente para a prova.

O Jockey Club tentou atrair um público novo, não exatamente interessado no turfe. Foram colocados estandes com comidas, bebidas e brinquedos gratuitos para crianças. Mas havia setores mais tradicionais. Em um dos três restaurantes do local, a entrada apenas era permitida aos homens que estivessem de terno e gravata e às mulheres de vestido.

A estimativa é que 15 mil pessoas tenham passado pelo local entre sexta-feira e domingo.