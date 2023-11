Cavaleiro amazonense, Arthur Demosthenes disputa Copa Brasil 2023

Manaus/AM - O cavaleiro Arthur Demosthenes, pela Federação Amazonense de Hipismo, vai participar da Copa Brasil 2023. A disputa acontecerá nos próximos dias 14 a 17 de dezembro, em São Paulo. A competição é a principal do calendário nacional na modalidade e reunirá os melhores cavaleiros do país. Arthur competirá na categoria amador.

Além da participação em uma competição de alto nível, o cavaleiro busca a oportunidade de conhecer outros atletas e o desenvolvimento do hipismo no país. “A Copa Brasil é uma ótima oportunidade para conhecer outros atletas e aprender com eles. Estou muito motivado para participar da competição. Quero dar o meu melhor e representar bem o Amazonas”, afirmou o cavaleiro.

Para participar da Copa Brasil, Arthur precisa arcar com os custos da inscrição, transporte e hospedagem. O valor total é estimado em R$10 mil. “Estou em busca de patrocínio para ajudar a custear a minha participação na competição”, disse Arthur. “Qualquer ajuda será bem-vinda”.

Os interessados em patrocinar Arthur Demosthenes podem entrar em contato com Sha Antunes pelo wpp (92) 9615-1241.

Trajetória no hipismo

A jornada no hipismo começou no ano de 2012, quando viu a hípica onde atualmente treina, pela primeira vez. “Foi quando minha mãe agendou uma aula experimental e, assim, meu interesse pelo esporte equestre se desenvolveu”.

Em 2013, ele participou da sua primeira Copa Trote. “Nos anos seguintes, continuei a me dedicar e, em 2015, enfrentei minha primeira prova de saltos, conquistando o título de Campeão do Ranking Interno na categoria 0,40m. Desde então, minha trajetória no hipismo tem sido repleta de desafios e conquistas”, conta Arthur.

Ao longo dos anos, o cavaleiro amazonense participou de diversas provas, incluindo as promovidas pela Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural, como a Abhir/SP (jul/2016, jul/2017).

“Lembro-me com orgulho de ter sido Campeão Cavalo de Força na categoria 0,60m em 2017 e de ter brilhado no Salta Manaus (0,60m-2017/0,80m-2018). Além disso, fui honrado com o título de Campeão do Ranking da Federação Amazonense de Hipismo na categoria 0,80m em 2018”.

A jornada do esportista também o levou ao Helvetia Open, em Indaiatuba/SP, onde competiu na categoria 0,90m e alcancei a 9ª colocação em 2019. Recentemente, ele celebrou mais uma vitória como Campeão do Campeonato Amazonense de Salto, na categoria 0,80m.

“E nessa jornada, tive a oportunidade de formar parcerias memoráveis com diversos cavalos, como Zé Bonitinho, Trejor, Prata, Dourada, Adil Chantembler, Ladwise do Feroleto e, atualmente, meu parceiro na pista é o Japelloup. Cada salto, cada competição, é uma experiência única e emocionante. Estou ansioso para continuar crescendo e superando limites no mundo do hipismo”, concluiu o jovem campeão.

Com informações da assessoria