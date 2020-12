Caso Webó: Jorge Jesus é detonado ao declarar que 'racismo está na moda'

Jorge Jesus, técnico do Benfica, polemizou ao falar sobre o caso de racismo que ocorreu na partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir ontem (8) pela Uefa Champions League.

“Não sei o que aconteceu, o que se falou, o que se disse, mas hoje está muito na moda isso do racismo. Como cidadão tenho o direito de pensar à minha maneira e só posso ter uma opinião concreta quando souber o que se disse naquele momento”, disse o ex-treinador do Flamengo.

"Hoje, qualquer coisa que se possa dizer a um negro é sempre sinal de racismo, a mesma coisa contra um branco já não é sinal de racismo. Está se implantando essa onda no mundo. Talvez até houve algum sinal de racismo, mas não sei o que disseram", finalizou.

Após o episódio no Parque dos Príncipes, os jogadores abandonaram o campo em protesto contra a atitude racista do 4º árbitro do jogo, Sebastian Coltescu. Depois de muita discussão o jogo foi adiado para hoje (9).