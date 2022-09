Caso do Equador pode parecer incomum, mas Fifa já interveio na participação de outros países na Copa

SÃO PAULO/SP - A Fifa encerrou o caso que poderia deixar o Equador fora da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, devido à suposta irregularidade cometida pelo jogador Byron Castillo.

A federação chilena apresentou queixa de que o jogador apresentou documentos falsos para jogar as Eliminatórias. Porém, de acordo com a entidade que regulamenta o futebol no mundo, toda a documentação recebida foi analisada de maneira criteriosa, mas nenhuma grande irregularidade foi constatada. Assim, ficou entendido que Byron Castillo é portador de nacionalidade equatoriana e pode defender a seleção nacional.

Apesar de parecer algo incomum, essa não é a primeira vez que a Fifa intervém para decidir se um país disputará ou não o Mundial. E muitas seleções não tiveram a mesma sorte que o Equador.

COPA DA FRANÇA EM 1938

A Espanha passava por um período de guerra civil, que começou em 1937. Por isso, a Fifa recusou o pedido da Federação Espanhola para disputar as Eliminatórias para a Copa de 1938. Outra versão dessa história diz que os espanhóis nunca chegaram a enviar a documentação. De qualquer forma, a Fúria ficou fora daquele Mundial.

COPA DO BRASIL EM 1950

Mais duas nações foram impedidas de disputar uma Copa do Mundo devido a conflitos armados. Dessa vez, a Alemanha e o Japão não puderam participar do Mundial pelas consequências e sanções impostas após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. A Fifa acatou um pedido das Nações Unidas e baniu as duas federações daquela edição.

COPA DA SUÍÇA EM 1954

As equipes banidas devido à Segunda Guerra Mundial puderam retornar nessa edição, inclusive a Alemanha foi a campeã. Desta vez, os barrados pela Fifa tiveram problemas de documentação. Bolívia, Costa Rica, Cuba, Índia, Islândia e Vietnã não cumpriram o prazo de inscrição e perderam as Eliminatórias.

COPA DA SUÉCIA EM 1958

O primeiro Mundial vencido pelo Brasil também teve seleções barradas. Coreia do Sul e Etiópia enviaram seus documentos fora do prazo e foram impedidas de disputar as Eliminatórias. A Confederação Africana tinha acabado de ser criada, e as Eliminatórias de lá ainda eram disputadas em conjunto com as asiáticas. A tese mais aceita é de que a Fifa tenha limitado o número de participantes e como as duas nações enviaram os documentos por último, foram deixadas de fora.

Além da Etiópia, outra equipe africana foi impedida de disputar as Eliminatórias. A Confederação Africana de Futebol (CAF) deixou a África do Sul fora devido ao regime do Apartheid.

Nessa Copa, outras equipes ficaram fora, mas por decisão própria. Turquia, Indonésia e Sudão se retiraram das disputas por se recusarem a enfrentar a seleção de Israel.

COPA DA INGLATERRA EM 1966

De novo, a África do Sul foi banida de um Mundial. Em 1964, todos os países africanos boicotaram a Fifa devido à forma como as Eliminatórias de lá eram disputadas. Os africanos não tinham vaga garantida. O vencedor do continente deveria disputar ainda com os vencedores da Ásia e da Oceania o direito de disputar o Mundial. O protesto não funcionou para aquela Copa e as Eliminatórias continuaram a ser disputadas daquela maneira, sofrendo alterações apenas no Mundial seguinte, em 1970.

Mas outra questão levantada pelos africanos foi acatada. Eles protestaram contra a presença da África do Sul, ainda devido ao Apartheid, que havia sido readmitida pela CAF. A Fifa aceitou o protesto e excluiu a África do Sul daquelas Eliminatórias.

Além disso, o Congo não apresentou o pedido por escrito para a Fifa, a Guatemala perdeu o prazo de inscrição e as Filipinas não pagaram a taxa para participar da disputa. Todas foram barradas.

COPA DO MÉXICO EM 1970

Em 1970, quatro seleções tiveram os pedidos rejeitados pela Fifa, mas as razões são desconhecidas. Albânia, Cuba, Guiné e Zaire foram as barradas da vez.

COPA DA ESPANHA EM 1982

A Fifa só voltaria a intervir na lista de inscritos na Copa da Espanha, em 1982. Dessa vez a República-Centro-Africana foi quem ficou fora por não conseguir pagar a taxa de inscrição do Mundial.

COPA DO MÉXICO EM 1986

Os conflitos armados voltaram a ser motivo de cancelamento nos mundiais em 1986. Devido a guerra Irã-Iraque, o Irã foi excluído da competição. No entanto, o Iraque teve autorização da Fifa para disputar as Eliminatórias e inclusive se classificou para o Mundial.

COPA DA ITÁLIA EM 1990

O México foi proibido de disputar essa Copa devido à adulteração nas informações de jogadores no torneio classificatório para o Mundial sub-20 de 1989. Na ocasião, quatro mexicanos foram pegos com a idade acima da permitida para a disputa. A punição da Fifa se estendeu para a seleção principal.

Ainda em 1990, Belize, Ilhas Maurício e Moçambique não puderam disputar as Eliminatórias por dívidas que tinham com a entidade máxima do futebol

COPA DOS EUA EM 1994

Um dos casos mais famosos de proibição de disputa de Mundial foi para essa edição. O Chile enfrentou o Brasil em 1989 no Maracanã, pela última rodada das Eliminatórias, precisando vencer para se classificar e eliminar a seleção da casa. Enquanto perdia por 1 a 0, já no fim do jogo, o goleiro Roberto Rojas, vendo a vaga escapar, teve que apelar para um plano B.

Aproveitando um sinalizador lançado ao gramado, Rojas tirou uma pequena lâmina escondida na luva, se cortou e caiu próximo do objeto. Sangrando muito, o goleiro conseguiu convencer o juiz a encerrar a partida por falta de segurança.

No entanto, a estratégia acabou não dando certo. Câmeras de TV mostraram que o sinalizador havia caído bem longe do goleiro. O Chile foi punido com a ausência no Mundial de 1994, alguns jogadores foram suspensos e Rojas acabou banido do futebol.

Ainda nesse Mundial, guerras novamente deixaram seleções fora da disputa. A ONU pediu a suspensão da Iugoslávia e da Líbia, devido ao conflito dos Balcãs e atentados terroristas, respectivamente.

COPA DA COREIA DO SUL E DO JAPÃO EM 2002

Desta vez, motivos financeiros, impediram a Guiana, que disputa as Eliminatórias da Concacaf, de participar da Copa do Mundo realizada na Coreia do Sul e no Japão.

COPA DO BRASIL EM 2014

A Copa de 2014 teve a pequena nação de Brunei barrada. No caso, a interferência do governo local na federação de futebol, que foi destituída, para a criação de uma nova entidade. A Fifa proíbe essa prática e acabou castigando o país do pacífico barrando eles de disputar as Eliminatórias.

COPA DA RÚSSIA EM 2018

O mesmo caso de Brunei tirou a Indonésia do Mundial da Rússia. O governo local mexia diretamente na federação de futebol do país, o que acabou acarretando na suspensão.

Outra seleção que ficou fora foi a do Zimbábue. A federação do país atrasou meses de salário do ex-técnico José Claudineio, que acionou a Fifa ganhou a causa, e, de quebra, tirou o país da competição.

COPA DO CATAR EM 2022

A Rússia, após a invasão da Ucrânia, teve sua federação de futebol banida pela Fifa. Como resultado, o maior país do mundo não pôde disputar a repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo e ficou fora.