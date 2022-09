Barça vence Elche com dois de Lewa e assume liderança do Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona recebeu o Elche, neste sábado (17), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, e venceu por 3 a 0. Destaque para o atacante Lewandowski, que marcou duas vezes.

Com isso, a equipe comandada pelo técnico Xavi chega aos 16 pontos e assume a liderança do torneio nacional. Já o Elche continua com apenas um ponto e permanece na lanterna da competição.

O foco do Barça agora é no dia 01 de outubro, quando visita o Mallorca, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo começou truncado, porém a expulsão mudou completamente a partida, já que agora os donos da casa conseguiam achar espaços que antes não encontravam. O goleiro Badía fez boas intervenções, como por exemplo aos 23 minutos, quando o arqueiro defendeu o chute de Depay, e aos 25, evitando o gol de Frenkie de Jong.

De tanto pressionar, o time catalão conseguiu o gol. Aos 33 minutos, os donos da casa conseguiram envolver o adversário, com boas trocas de bolas que terminou com Balde cruzando rasteiro para Lewandowski, que mandou para o fundo das redes.

O Barcelona aumentou a vantagem logo aos 41 minutos da primeira etapa. Depay, que se mostrava participativo desde o começo, conseguiu sair da marcação adversária e acertar um lindo chute, sem qualquer chance para o goleiro Badía, que fazia uma boa partida até então.

A equipe comandada por Xavi aumentou ainda mais a vantagem logo aos dois minutos da segunda etapa. Bem posicionado, Lewa aproveitou a bola que sobrou para ele para finalizar com precisão, e marcar o seu segundo gol neste sábado.

Mesmo com uma larga vantagem, o Barça manteve o ritmo e ainda teve oportunidades para marcar o quarto gol. Aos Raphinha ficou perto de empurrar a bola para dentro e aos 33 o goleiro do Elche defendeu chute de Ferrán Torres.