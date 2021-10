Casemiro é cortado da seleção por problema no dente; Douglas Luiz é chamado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Casemiro, do Real Madrid, foi cortado da seleção nesta terça (5) e está fora dos jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, pelas Eliminatórias. A comissão técnica de Tite chamou Douglas Luiz, do Aston Villa, como substituto.

"Mantivemos contato com o Real Madrid e o jogador. Recebemos do clube os exames e informe médico mostrando processo infeccioso no dente siso com indicação de repouso absoluto e impossibilidade de treinamento nos próximos cinco dias", disse o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, via assessoria.

Casemiro deveria ter se apresentado em Bogotá, na Colômbia, no início da manhã de hoje, mas nem viajou. Inicialmente, a assessoria da CBF citou um "problema pessoal" para explicar a ausência. A comissão técnica chegou a avaliar se seria possível tê-lo na data Fifa, mas o cenário não foi positivo.

Douglas Luiz é mais um jogador do futebol inglês convocado. Como ele estava na lista larga que Tite enviou à Fifa, ele já tinha sido inserido no pedido que a CBF fez ao governo brasileiro para abrir excepcionalidade a quem vem do Reino Unido para que não cumpra os 14 dias de quarentena previstos na portaria interministerial 655, de 23 de junho.

De todo modo, o governo publicou outra portaria, em 2 de outubro, que libera brasileiros que passem ou residam no Reino Unido de quarentena na chegada ao país.

Outra questão que envolveu essa convocação é que os clubes ingleses chegaram a pedir ao coordenador de seleções, Juninho Paulista, que liberasse antes do terceiro jogo os jogadores que atuam na Premier League. A CBF negou.

Casemiro é a segunda baixa de Tite em relação à convocação original. O outro cortado foi o atacante Matheus Cunha, substituído por Arthur Cabral. Sem o volante do Real Madrid, o técnico da seleção optou por escalar Fabinho como titular no treino desta terça (5), em Bogotá. No meio-campo, Tite ainda tem como opções Fred, Edenílson e Gerson. Paquetá pode exercer a função, mas tem atuado de forma mais avançada.

O Brasil enfrenta a Venezuela na quinta-feira (7), a Colômbia no domingo (10) e o Uruguai no dia 14. O terceiro jogo será em Manaus.