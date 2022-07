Casemiro defende técnico brasileiro na seleção, mas elogia Abel Ferreira

SÃO PAULO/SP - Meio-campista do Real Madrid, Casemiro defendeu que a seleção brasileira continue com um treinador nascido no Brasil no comando. Apesar disso, o jogador destacou o bom trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras - que ele apontou como o time a ser batido no país.

"Esse cara (Abel Ferreira) quando ele fala eu levanto, eu escuto o que ele fala, ele tem um lado humano excepcional. Além do que ele faz no Palmeiras. Não dá para acompanhar tanto, mas dá para ver que o Palmeiras hoje é o time a ser batido. É outro treinador que faz um grande trabalho", disse Casemiro em entrevista ao Grande Círculo, do SporTV.

"Mas fomos pentacampeões com treinadores brasileiros. Temos que melhorar, não só jogador, treinador também, o futebol está evoluindo. Mas por que não um treinador brasileiro? Existe", ressaltou o volante.

Além dos elogios a Abel Ferreira, Casemiro destacou o trabalho de outros técnicos no futebol brasileiro, como Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino, Fernando Diniz, do Fluminense, e Rogério Ceni, do São Paulo.

"Tem uma safra de jovens que vêm crescendo. Esse que vem num grande trabalho no Bragantino (Mauricio Barbieri), o próprio Diniz que não tem títulos expressivos, mas quando pega dá para ver que surge efeito seu trabalho. Rogério Ceni, um cara que eu conheço", acrescentou Casemiro.

"O que é um grande treinador para seleção brasileira? Sou um pouco contra treinadores estrangeiros, nós temos bons treinadores aqui", completou.