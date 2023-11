Carauari Futsal é Campeão da Série Ouro 2023 e segue para Taça Brasil 2024

Manaus/AM - A Arena Amadeu Teixeira foi palco da grande final da Série Ouro de Futsal 2023, nessa terça-feira (28), onde o time Carauari Futsal venceu por 7 a 1 o Unidos do Alvorada. A competição contou com apoio do Governo do Amazonas e o resultado garantiu para o Carauari a vaga na Taça Brasil e Copa do Brasil de Futsal 2024.

A decisão foi marcada por uma final inédita, entre Unidos do Alvorada e Carauari, com torcidas que abrilhantaram a partida do início ao fim. Mas, a equipe da Calha do Juruá, do interior do Amazonas, foi superior ao time da casa, mostrando sua habilidade e técnica durante os dois tempos de jogo.

Destaque na partida, Adrio Silva ressaltou a importância do título e a força da equipe para chegar até a final. O amazonense foi autor de três gols, "hat-trick" da disputa, jogando pelo time de Carauari.

“Nosso time sempre foi um projeto vencedor, com jovens que vieram para representar seu município com muita dedicação. Estamos há dois meses em Manaus, treinando focado e hoje saímos com o título da Série Ouro”, comentou Adrio Silva.

Organizado pela Federação Amazonense de Futsal (FAFs), a competição que iniciou em setembro, contou com a participação de mais de 10 times, em dois meses de jogos. "Com certeza seremos bem representados na Taça e Copa Brasil de Futsal", comentou Marcelo Galvão.

