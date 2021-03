Caos em Araraquara faz Ministério Público pedir mudança em jogo da Ferroviária

À reportagem, o presidente santista Andrés Rueda disse na última quinta (4) que a decisão mais correta seria suspender todas as competições para salvar vidas. Antes, o técnico Lisca, do América-MG, pediu o adiamento de partidas da Copa do Brasil.

Na última quarta-feira (3), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) decidiu colocar todo o estado na fase vermelha, a mais rígida da quarentena paulista, na qual apenas serviços essenciais podem funcionar. No entanto, os campeonatos esportivos têm autorização para prosseguir como antes, sem público e com protocolos de testagem.

O time da Ferroviária estreou pelo Campeonato Paulista no dia 28 de fevereiro, em Araraquara, vencendo a Inter de Limeira por 1 a 0. Na segunda rodada, na Vila Belmiro, empatou em 1 a 1 com o Santos.

A cidade é a de pior situação no estado em relação à pandemia e vem sendo assolada pela nova variante do vírus. O prefeito Edinho Silva (PT) decretou lockdown enquanto o município tiver 100% de ocupação de leitos e mortes em disparada.

