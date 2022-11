Cano vive temporada mais artilheira da vida, supera marcas e declara estar 'muito feliz'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Dia de jogo do Fluminense é também dia de falar de Germán Cano. Artilheiro do país e do Campeonato Brasileiro, com 24 gols em 36 rodadas, o argentino empilha marcas positivas na temporada e superou também seu melhor ano na carreira ao colocar 42 bolas na rede em 2022. Ele marcou três vezes em 13 minutos na vitória do time tricolor carioca sobre o São Paulo no Maracanã.

Neste sábado (5), Cano bateu a marca de 41 gols marcados em 2019 pelo Independiente Medellin, da Colômbia, a melhor da carreira. Com mais duas rodadas do Brasileirão pela frente, ele pode também igualar Neymar (2012) e Gabigol (2019), os jogadores que mais fizeram gols em uma temporada no futebol brasileiro, com 43.

"No primeiro tempo o goleiro foi muito bem, pegou várias bolas boas. Tivemos experiência e paciência, nunca é demais. Sempre acreditamos até o final. Consegui fazer três gols, o primeiro hat-trick aqui. Estou muito feliz, quero parabenizar a todos os companheiros pela ajuda", disse Cano na saída de campo.

Cano também se isolou como maior artilheiro em uma temporada no Fluminense neste século, deixando Magno Alves, com 39 gols em 2002, para trás. Também virou o maior artilheiro estrangeiro do clube carioca em um único ano, alcançando a marca do compatriota Doval, em 1976. Para completar, é também o maior artilheiro estrangeiro em única edição de Brasileiro. O camisa 14 deixou Aristzábal, com 21 gols na competição com o Cruzeiro em 2003, para trás.

Há também dois dados: Cano é o segundo maior artilheiro do Fluminense no Novo Maracanã, com 20 gols. Fred lidera com 41. Mas o camisa 9 ficou para trás no número de gols em uma edição de Brasileirão. O argentino chegou aos 24, enquanto o ex-jogador fez 22 em 2011.

O nome da equipe carioca na temporada exaltou Fernando Diniz: "p melhor que tem o Diniz é que nunca deixa a gente parar de acreditar. A vontade que tem no campo é fundamental para correr, marcar. Mudou o pensamento de muitos aqui".