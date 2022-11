Barcelona vence Almería e assume liderança da La Liga na despedida de Piqué

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ovacionado por 92 mil torcedores no Camp Nou, na Espanha, Gerard Piqué encerrou sua carreira como jogador profissional no melhor estilo ao garantir uma vitória por 2 a 0 e a liderança da La Liga ao Barcelona. A equipe derrotou o Almería na tarde de deste sábado (5), em partida válida pela 13ª do torneio, com gols marcados por Dembélé e Frenkie de Jong.

Com 34 pontos, o Barcelona deixa o Real Madrid, com 32 pontos, para trás e assume provisoriamente a liderança do torneio. O Almería não mudou de posição e permanece na 14ª colocação, com 13 pontos somados até o momento.

A partida foi a última de Piqué que deixou o campo aos 40' do segundo tempo com os olhos marejados e o abraço de todos os companheiros de equipe ainda em campo. O zagueiro anunciou a aposentadoria na quinta-feira e pegou a Espanha de surpresa. Formado nas categorias de base do clube e parte do elenco profissional desde a temporada 2008/09, ele tinha contrato com o Barcelona até junho de 2024.

O Barça preparou uma série de eventos para homenagear Gerard Piqué em sua última partida. Por isso, entrou em campo com uma camisa comemorativa, que ostenta o lema SEMPR3.

A primeira oportunidade real do Barcelona para sair à frente do marcador foi desperdiçada pelo artilheiro Lewandowski. Depois do árbitro marcar um toque no braço de Kaiky, o atacante foi para a cobrança e bateu no canto direito de Martínez, que ficou parado observando a bola ir para fora.

Depois de ser o responsável pelo pênalti marcado por toque de mão e desperdiçado por Lewandowski, o brasileiro se redimiu com a equipe. Ainda aos 29' da primeira etapa, Ferrán Torres bateu com o pé esquerdo, mas Kaiky apareceu para salvar quase em cima da linha com o goleiro batido no lance.

Sem conseguir segurar Dembélé na maioria das jogadas iniciadas pela esquerda, o lateral Sergio Akieme, do Almería, precisou contar com a falta de pontaria do atacante na maioria dos ataques para evitar uma goleada. Além de perder a bola mais de 15 vezes, não conseguiu interceptar redonda no ataque rival nenhuma vez.

Embora conseguisse criar chances a todo instante com o trio Dembélé, Lewandowski e Ferran Torres, a equipe apresentou pouca ou quase nenhuma qualidade para finalizar no primeiro tempo. Na volta para a segunda etapa, mesmo sem mudanças, a equipe mudou de postura e aproveitou a primeira oportunidade para abrir o marcador com o gol que colocou a equipe na liderança do campeonato.

A equipe catalã só conseguiu abrir o placar aos 2' da segunda etapa. Dembélé dominou na direita após lançamento longo de Busquets, carregou para o meio e bateu no canto direito de Martínez. 14 minutos depois, Frankie de Jong ampliou após cruzamento pela esquerda de Alba.

Os visitantes não se intimidaram com um Camp Nou com quase 100 mil torcedores e, embora conseguisse criar jogadas perigosas originárias de bolas longas pelo alto, a equipe priorizou uma marcação forte feita por uma linha de cinco. Sem conseguir fazer uma transição do seu jogo, teve como consequência ver o Barça chegar com frequência à sua área, mas sem a pontaria necessária para esticar o placar e marcar uma goleada.

BARCELONA

Ter Stegen; Álex Balde, Piqué (Christensen), Marcos Alonso e Alba; Busquets (Gavi), Frenkie de Jong e Pedri; Dembélé (Raphinha), Lewandowski e Ferrán Torres (Ansu Fati). T.: Xavi.

ALMERIA

Fernando Martínez; Houboulang Mendes, Kaiky (Babic), Rodrigo Ely (Eguaras), Chumi e Akieme; Melero, Robertone (Portillo) e Samú Costa; Ramazani e Léo Baptistão (Dyego Sousa). T.: Rubi.

Estádio: Camp Nou, em Barcelona (Espanha)

Cartões amarelos: Ferrán Torres, Dembélé (BAR); Kaiky (ALM)

Cartões vermelhos: Não teve

Gols: Dembélé (BAR) aos 2' do 2T; Frenkie de Jong (BAR) aos 16' do 2T