Cano brilha e Fluminense goleia o San José na Sul-Americana

Serna ainda tentou descontar, mas sem sucesso. No fim, a escolha de Renato Gaúcho em poupar alguns jogadores se mostrou acertada, e o time segue firme na liderança do Grupo F.

Foi uma atuação coletiva de destaque, mas brilharam especialmente Everaldo, com dois golaços, e Germán Cano, que entrou no segundo tempo e marcou dois gols em poucos minutos.

O Fluminense nem precisou contar com a maioria dos titulares para aplicar uma goleada implacável de 5 a 0 sobre o San José, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada da Conmebol Sul-Americana.

