Candidato único, Ednaldo Rodrigues é eleito presidente da CBF até 2026

Houve a necessidade de uma nova eleição da CBF após o afastamento definitivo do ex-presidente Rogério Caboclo. A Comissão de Ética da entidade o puniu por conta de denúncias de assédio sexual e moral a funcionários e funcionários da confederação. O processo foi longo e só se concluiu em fevereiro com votação para sacramentar sua saída feita pela Assembleia Geral composta pelas federações.

"Preconceito por ser do Nordeste, por ser baiano, por ser do interior, o presidente por ser negro. Essa é a grande realidade e a grande resposta. Não fui só eu que disse não a esses preconceitos. Agradeço as 26 federações, aos 20 anos de clubes, os 20 clubes da Série B. Todos os nossos membros de chapas", acrescentou o presidente eleito.

"São nove meses de todo esse tipo de situação, de injúrias, de infâmias. Hoje, a democracia venceu. Não preparei discurso porque passei esse tempo me defendendo do preconceito, tenho caráter ilibado. Sofri todo tipo de pressão e preconceito. Tive meus telefones grampeados, meus e-mails violados", disse Ednaldo em seu discurso.

Há pesos diferentes para cada um deles, com peso três para federações, dois para clubes da Série A e dois da Série B. Por isso, Ednaldo teria sido eleito só com o apoio das 26 federações, que somavam 78 votos. Os clubes da elite toparam referendar essas regras para o pleito.

Feijó esteve na sede da CBF, entrou no auditório para a votação e saiu na sequência. Andava com auxiliares e advogados ao seu lado. Estava contrariado por não cumprimento da decisão judicial.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - No cargo como interino desde agosto de 2021, o baiano Ednaldo Rodrigues foi eleito presidente da CBF com 137 votos. Seu mandato se inicia agora e vai até março de 2026. Ele era candidato único: aglutinou apoio de quase todos os clubes e federações, o que impediu o registro de qualquer chapa de oposição.

